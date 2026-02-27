Döbbenetes képek: holttestet találtak a Corvin-negyednél, az aluljáróban

Hírlevél
Megrendítő látvány rázta meg a járókelőket szerdán Budapest egyik legforgalmasabb csomópontjánál. A metrómegálló közvetlen közelében feküdt a letakart holttest.
Szerdán holttestet találtak a rendőrök a Corvin-negyednél, az aluljáróban. A helyszínelés idejére a hatóságok teljesen körbezárták a holttest környékét, miközben az emberek döbbenten figyelték az eseményeket – írta a Borsonline.hu.

Holttest hevert az aluljáróban
Fotó: Borsonline.hu

Járókelők kerülgették a holttestet

A Corvin aluljáróba érkező egységek gyorsan intézkedtek: fekete zsákkal fedték le az elhunytat, majd megkezdték az elszállítás előkészületeit. A járókelők többsége döbbenten, nagy ívben kerülték ki a szokatlan látványt.

corvin aluljáró holttest
Ez a látvány fogadta az aluljáróba érkezőket
Fotó: Borsonline.hu

 

 

