Horror Nagykanizsán! Fej nélküli holttestet találtak egy füves területen

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Ismeretlen ember megcsonkított tetemére találtak csütörtök késő délután Nagykanizsán. A rendőrség megerősítette, hogy valóban találtak egy holttestet.
holttestszegedenzala vármegyei rendőr - főkapitányságnagykanizsántorzó

A Zala vármegyei hírportál írta meg, hogy ismeretlen holttestre találtak csütörtök késő délután Nagykanizsa északi részén, egy üzem mögött. Egyik olvasójuk szerint egy oszló, fej nélküli torzóról van szó, amely már több hete fekhetett a füves területen.

Fej nélküli holttest Nagykanizsán
Fotó: Illusztráció / AI Forrás: Zaol.hu

A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense annyiban megerősítette a Zaol.hu értesülését, hogy valóban találtak egy holttestet, amelynek azonosítása folyamatban van.

Rejtélyes holttest Szegeden is

Arról már a Délmagyar.hu számolt be, hogy holtan találtak egy idős férfit Szegeden, a Londoni körút egyik épületében. A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőrség arról tájékoztatta a hírportált, hogy az ügyben közigazgatási hatósági eljárás keretében indult vizsgálat. 

A környéken lakók szerint a tragédia oka akár szén-monoxid-mérgezés is lehet. A rendőrség az eljárás során szakértők bevonásával tisztázza a haláleset pontos okát és körülményeit.

Szörnyű tragédia történt január 29-én Győrben. A téti plébános, Megyeri Ciprián öngyilkos lett: a vonat elé vetette magát és szörnyethalt. Az okokat egyelőre csak találgatják a hívek.

 

