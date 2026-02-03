„Mindketten bűnösek, nem érdekel, ki ölte meg” – egymásra mutogatnak a gyilkosok Gergely István halálával kapcsolatban

Gergely Istvánt utoljára 2009 júniusában, egy csongrádi szórakozóhely zárórájakor látták. Azóta nyoma veszett, a családja azóta sem vehetett végső búcsút tőle. A nyomozás szerint egy korábbi munkatársa ölhette meg, a holttestet pedig a Tisza árterében ásták el, de a pontos helyet egyik gyanúsított sem tudja megmutatni – írta a Blikk.hu.

P. Zoltán elmondása szerint ő csak a holttest elrejtésében segédkezett

Fotó: Police.hu

Holttest nincs, egyik vádlott sem vállalja a gyilkosságot

István a tragikus éjszakán az egyik férfi lakhelyére ment, ahol a házigazda vagy a vádlott – pontosan nem meghatározható, hogy ki – egy szekercével fejbe ütötte, majd egy piszkavassal szívtájékon szúrta. A holttestet ezután kézikocsival vitték a Tisza árterébe – részletezte a Szegedi Törvényszék bírája.

A feltételezett elkövetők, P. Zoltán és A. Miklós ellentmondásos vallomásokkal próbálták lerázni magukról a felelősséget. Mindkettő azt állította, hogy nem ő ölt, csupán a test elrejtésében segédkezett. A bíró szerint ezért nem derült ki egyértelműen, hogy ki követte el a gyilkosságot, vagy hogy közösen cselekedtek-e.

A család, különösen az édesanya, Katalin nem érti, hogyan úszhatták meg a felelősök a büntetést:

Mindketten bűnösek, nem érdekel, ki ölte meg, ki csak a holttestet rejtette el. Nincs mese, hogy bevallották, de mégis megússzák.

P. Zoltán 2012-ben a saját nevelőapját is megölte, akit az udvaron ástak el, a gyilkosságot csak évekkel később, a börtönbüntetése közben árulta el. Bár valószínűleg kétszeres gyilkos, korábbi tettért már nem kell felelnie, mert az elévült.

Katalin a Blikknek így fogalmazott:

Mondják el végre, miért végeztek a fiammal, és árulják el, hol vannak a maradványai. Ez az egész borzasztóan megvisel minket.

Az áldozat maradványai azóta sem kerültek elő, pedig az ártérben kutyákkal és talajradarral is nagy erőkkel keresték.

Amikor a bizalom megszűnik, a következmények súlyosak lehetnek. Egy hajdú-bihari postai dolgozó merész módon próbálta meg saját javára fordítani a rábízott pénzt, de a terv kudarcba fulladt, és az ügy végül bíróság elé került.