Oszladozó holttest került elő egy kocsi csomagtartójából Gyöngyösön

Egy brutális gyilkosság miatt felelhet két férfi az Egri Törvényszéken: az ügyészség szerint előre eltervezték, hogy kivégzik az üzlettársukat. A nyomozás adatai szerint pénzügyi vitába keveredtek vele. Megölték, majd a holttest eltüntetésével megpróbálták elhitetni, hogy valahová elment a Heol.hu cikke szerint.

Agyonlőtték üzlettársukat, holttestét csomagtartóba tették

Forrás: Police.hu

A nyomozók szerint lelőtték a férfit a Heves vármegyi Gyöngyösön, majd a földi maradványait betették abba az autóba, amit használtak. Úgy tervezték, később megszabadulnak a holttesttől, de ez végül nem történt meg:

pár héttel később a Kenyérgyár úton parkoló kocsiban találták meg az oszladozó tetemet.

Az ügy komoly indulatokat váltott ki a környéken, sok ott lakót felháborított a történtek brutalitása.

A bíróság január közepén foglalkozott az üggyel, de a tárgyalást elhalasztották, mert újabb tanúkat akarnak meghallgatni.

