Oszladozó holttest került elő egy kocsi csomagtartójából Gyöngyösön

Két férfit áll bíróság előtt előre kitervelten elkövetett emberölés miatt. Azzal vádolják őket, hogy agyonlőtt áldozatuk holttestét egy kocsi csomagtartójába gyömöszölték.
Egy brutális gyilkosság miatt felelhet két férfi az Egri Törvényszéken: az ügyészség szerint előre eltervezték, hogy kivégzik az üzlettársukat. A nyomozás adatai szerint pénzügyi vitába keveredtek vele. Megölték, majd a holttest eltüntetésével megpróbálták elhitetni, hogy valahová elment a Heol.hu cikke szerint.

Agyonlőtték üzlettársukat, holttestét csomagtartóba tették
Forrás: Police.hu

A nyomozók szerint lelőtték a férfit a Heves vármegyi Gyöngyösön, majd a földi maradványait betették abba az autóba, amit használtak. Úgy tervezték, később megszabadulnak a holttesttől, de ez végül nem történt meg: 

pár héttel később a Kenyérgyár úton parkoló kocsiban találták meg az oszladozó tetemet.

Az ügy komoly indulatokat váltott ki a környéken, sok ott lakót felháborított a történtek brutalitása. 

A bíróság január közepén foglalkozott az üggyel, de a tárgyalást elhalasztották, mert újabb tanúkat akarnak meghallgatni.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 


 

 

 

