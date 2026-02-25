Sok mindent látni a Corvin aluljáróban, ma még holttestet is

„Teljesen sokkot kaptam, ahogy leértem a Corvin aluljárójába, egy hulla felett ott álltak a rendőrök” – írta a Bors egyik olvasója, aki képet is küldött a megrázó esetről. A hatóságok körbekerítették azt a részt, ahol a holttestet találták.

Holttest hevert a Corvin aluljáróban

Fotó: Borsonline.hu / beküldött

Holttest miatt zárták le a lejáratot

A hatóságok gyorsan reagáltak a helyszínen, azonnal letakarták az elhunytat, és intézkedtek az elszállításáról. A járókelők döbbenten figyelték a fekete zsákot, és mély megrendüléssel, nagy ívben kerülték ki a kordonnal lezárt területet.

A Terrorelhárítási Központ munkatársai összehangolt akció keretében csaptak le Pécsett azokra az elkövetőkre, akik a gyanú szerint elraboltak és fogva tartottak egy férfit.