Sok mindent látni a Corvin aluljáróban, ma még holttestet is

Lezárták a Corvin-negyed metróaluljárójának egyik szakaszát a megrendült utasok előtt szerda délután. A kijárat közelében a földön ugyanis egy holttest hevert.
„Teljesen sokkot kaptam, ahogy leértem a Corvin aluljárójába, egy hulla felett ott álltak a rendőrök” – írta a Bors egyik olvasója, aki képet is küldött a megrázó esetről. A hatóságok körbekerítették azt a részt, ahol a holttestet találták.

Holttest hevert a Corvin aluljáróban
Holttest hevert a Corvin aluljáróban
Fotó: Borsonline.hu / beküldött

Holttest miatt zárták le a lejáratot

A hatóságok gyorsan reagáltak a helyszínen, azonnal letakarták az elhunytat, és intézkedtek az elszállításáról. A járókelők döbbenten figyelték a fekete zsákot, és mély megrendüléssel, nagy ívben kerülték ki a kordonnal lezárt területet.

