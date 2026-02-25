Sok mindent látni a Corvin aluljáróban, ma még holttestet is

Lezárták a Corvin-negyed metróaluljárójának egyik szakaszát a megrendült utasok előtt szerda délután. A kijárat közelében a földön ugyanis egy holttest hevert.
„Teljesen sokkot kaptam, ahogy leértem a Corvin aluljárójába, egy hulla felett ott álltak a rendőrök” – írta a Bors egyik olvasója, aki képet is küldött a megrázó esetről. A hatóságok körbekerítették azt a részt, ahol a holttestet találták.
Holttest miatt zárták le a lejáratot
A hatóságok gyorsan reagáltak a helyszínen, azonnal letakarták az elhunytat, és intézkedtek az elszállításáról. A járókelők döbbenten figyelték a fekete zsákot, és mély megrendüléssel, nagy ívben kerülték ki a kordonnal lezárt területet.
