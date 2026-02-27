Már sejtik, kié lehet a mumifikálódott debreceni holttest – videó

Hírlevél
Pár napja kerültek elő egy halott ember földi maradványai egy Hajdú-Bihar vármegyei társasházból. Körülbelül egy hónapos a holttest, ami a lakók szerint a korábbi takarítóé lehet.
Megdöbbentő felfedezést tett néhány debreceni a héten. Egy Csemete utcai panelház tárolójából előkerült egy mumifikálódott holttest. A rendőrség holttestkörözési adatlapja alapján egy 51–60 kg közötti, 156–160 centi magas férfi maradványait találták meg az épületben. Az ügy nagy visszhangot váltott ki a környéken a Haon.hu szerint, amely a TV2 Tények csütörtök esti riportjában elhangzottakat is felidézte. A tévések megszólaltatták a társasház lakóit a megrázó esettel kapcsolatban.

Fotó: MW archív

A rendőrségi adatlap alapján a férfi feltehetően több mint egy hónappal ezelőtt halt meg. 

Feje teteje kopasz, oldalt 4–7 centiméter hosszú, őszes haj maradt meg, amely csomókban foszlott. Fogazata hiányos, a szemgolyók töppedtek, színük már nem volt megállapítható. A test sötét zöldes-barnás árnyalatú elszíneződést mutatott, és több helyen barnás váladék szivárgott belőle. A felső és alsó végtagok mumifikálódtak.

A társasház egyik idős lakója arról számolt be, hogy már hetek óta kellemetlen szagot érzett a lépcsőházban és a pincében. Eleinte romlott ételre vagy egy elpusztult állatra gyanakodott a többiekkel együtt. Végül a közös képviselő végigjárta az épületet, ő volt az, aki rátalált az oszlásnak indult holttestre.

A lakók tudni vélik, kié a holttest

A tévériport szerint több lakó úgy gondolja, a mumifikálódot holttest csakis a társasház korábbi takarítójáé lehet. A férfi néhány héttel korábban hagyta ott az állását. Szakértők ugyanakkor arra figyelmeztettek, hogy a hivatalos azonosítás akár hónapokig is elhúzódhat. 

A lakók azt is elárulták, hogy a takarító lelkiismeretesen végezte a munkáját,

 és gyakran a pincében hajtotta álomra a fejét, mert messze lakott a panelháztól.

Elmondásuk szerint a férfi gyerekei nem keresték őt. 

Egressy Mátyás, Szabó Györgyi és Pesty László eltűnési ügye

Egressy Mátyásnak csak a holtteste került elő, a hat éve eltűnt, mohácsi Szabó Györgyi rokonai viszont még nem nyugodhatnak meg. Ma is keresik a nőt, aki egy hajnalon elment otthonról és többé nem látta senki. Egy másik, nagy port kavart eltűnési ügyet viszont lezárhattak a rendőrök a napokban. Megtalálták a sokáig keresett ismert dokumentumfilmrendezőt, akiért nem csak a családja aggódott. Pesty László előkerült. Erről ide kattintva olvashat.

Csontvázig lebomlott holttest

Egy romániai, ploiești-i tömbházhoz siettek a rendőrök egy asszonyhoz, akinek Olaszországban élő lánya hívta őket. Oszladozó holtteste fogadta a hatóságot a lakásban. Jó régóta nem kereste sem a lánya, sem a fia, pedig ez utóbbi hozzá közel él. Az elképesztően szomorú történetről többet megtudhat, ha ide kattint!

Megtalálták az eltűnt magyar kisfiút

Nagy erőkkel keresték a debreceni rendőrök azt a gyereket, akinek február 12-én nyoma veszett. A körözési adatlapja szerint a cívisvárosban született 13 évvel ezelőtt. Négy nappal később derült ki, hogy megtalálták az eltűnt magyar kisfiút. Ebben a cikkünkben olvashat erről részletesebben

Megtalálták az eltűnt fiatal holttestét

A dunaújvárosi buszpályaudvaron látták utoljára azt a fiatalt, akit kétségbeesve kerestek a rokonai. Az előszállási férfinek karácsonykor veszett nyoma, most bukkantak rá. Részletekért kattintson ide!

Megtalálták a férfi holttestét

A romániai gyalui víztározóba esett férfi után kutattak a helyi búvárok a Kolozs megyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint. Holtan emelték ki a partra. Annak a gyereknek is csak a holtteste került elő, aki egy angliai folyóban süllyedt a víz alá. 

Nem tudják, kié a Tokajnál talált, ektomorf holttest

Továbbra sem sikerült azonosítani azt a halottat, akire decemberben találtak rá a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében lévő Tokajban egy túraút mellett. Bár a rendőrök részletes leírást tettek közzé a holttestről, úgy tűnik, senki sem tud nekik segíteni. Vagy mégis? Ha Ön felismeri a férfit, telefonáljon!

Oszladozó holttest került elő egy kocsi csomagtartójából Gyöngyösön

Két férfi áll bíróság előtt előre kitervelten elkövetett emberölés miatt. Azzal vádolják őket, hogy agyonlőtt áldozatuk holttestét egy kocsi csomagtartójába gyömöszölték a Heves vármegyei városban. Részletek ebben a cikkben!

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

 

