Már sejtik, kié lehet a mumifikálódott debreceni holttest – videó

Megdöbbentő felfedezést tett néhány debreceni a héten. Egy Csemete utcai panelház tárolójából előkerült egy mumifikálódott holttest. A rendőrség holttestkörözési adatlapja alapján egy 51–60 kg közötti, 156–160 centi magas férfi maradványait találták meg az épületben. Az ügy nagy visszhangot váltott ki a környéken a Haon.hu szerint, amely a TV2 Tények csütörtök esti riportjában elhangzottakat is felidézte. A tévések megszólaltatták a társasház lakóit a megrázó esettel kapcsolatban.

Már sejtik a társasház lakói, kié lehet a mumifikálódott debreceni holttest

Fotó: MW archív

A rendőrségi adatlap alapján a férfi feltehetően több mint egy hónappal ezelőtt halt meg.

Feje teteje kopasz, oldalt 4–7 centiméter hosszú, őszes haj maradt meg, amely csomókban foszlott. Fogazata hiányos, a szemgolyók töppedtek, színük már nem volt megállapítható. A test sötét zöldes-barnás árnyalatú elszíneződést mutatott, és több helyen barnás váladék szivárgott belőle. A felső és alsó végtagok mumifikálódtak.

A társasház egyik idős lakója arról számolt be, hogy már hetek óta kellemetlen szagot érzett a lépcsőházban és a pincében. Eleinte romlott ételre vagy egy elpusztult állatra gyanakodott a többiekkel együtt. Végül a közös képviselő végigjárta az épületet, ő volt az, aki rátalált az oszlásnak indult holttestre.

A lakók tudni vélik, kié a holttest

A tévériport szerint több lakó úgy gondolja, a mumifikálódot holttest csakis a társasház korábbi takarítójáé lehet. A férfi néhány héttel korábban hagyta ott az állását. Szakértők ugyanakkor arra figyelmeztettek, hogy a hivatalos azonosítás akár hónapokig is elhúzódhat.

A lakók azt is elárulták, hogy a takarító lelkiismeretesen végezte a munkáját,

és gyakran a pincében hajtotta álomra a fejét, mert messze lakott a panelháztól.

Elmondásuk szerint a férfi gyerekei nem keresték őt.

