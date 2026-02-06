Fejetlenség Nagykanizsán – kiderült az igazság a csütörtökön megtalált holttestről

Amint arról az Origo is beszámolt, ismeretlen személy tetemére bukkantak Nagykanizsán csütörtökön. A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője péntek délelőtt arról tájékoztatta a Zaol.hu hírportált, hogy a holttestet a rendőrség azóta azonosította. Kiderült, hogy az elhunyt egy 55 éves helyi férfi, akit 2025. december 4. óta eltűnés miatt keresett a Nagykanizsai Rendőrkapitányság. Idegenkezűség gyanúja nem merült fel, a férfi halálát feltehetőleg kihűlés okozta több héttel ezelőtt.

Az első hírekkel ellentétben nem hiányzott a Nagykanizsán talált holttest feje

Fotó: illusztráció/Shutterstock

Mégsem torzó volt a holttest

Tegnap a Zala vármegyei hírportál egy olvasójától úgy értesült, hogy a tetemet megcsonkítva, fej nélkül találták meg. Ezt az értesülést azonban a rendőrség pénteken cáfolta. Arra a kérdésre, hogy hiányzott-e bármely testrésze az elhunytnak, egyértelmű nem volt a válasz. A haláleset pontos körülményeit a Nagykanizsai Rendőrkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja.

