Nem akárhol találtak rá egy nő holttestére

A Facebookon közölte a rendőrség, hogy hétfőn, nem sokkal dél után érkezett riasztás a 158-as segélyhívóra: Szlovákiában, Pozsonyban, Rača térségében, a vasúti sínek mellett találtak rá egy nő holttestére – vette észre a Parameter.sk.

Holttestet találtak a sínek mellett Pozsonyban (illusztráció)

Fotó: TREEDEO.ST / Pexels.com

A rendőrök megerősítették a bejelentés hírét, majd hozzátették, igazságügyi orvosszakértőt hívtak a helyszínre. A halott személyazonosságáról egyelőre nem adtak tájékoztatást, az eset pontos körülményeit vizsgálják. Eközben Budapesten megtalálták Egressy Mátyás holttestét.

