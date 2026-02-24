Hírlevél
polgármester

Egy eltűnt polgármester holttestét találták meg Szombathelyen

1 órája
A rendőrség kedden nagy erőkkel vonult Szombathely külterületére. Az erdős-bokros részen egy holttestet találtak, és most az is kiderült, hogy egy korábbi zalai polgármester maradványaira bukkantak a hatóságok.
Kedden holttestet találtak Szombathely határában, a 86-os és 87-es főutak várost elkerülő útszakasza mellett egy erdős területen – számoltunk be a hírről. Kiderült: az elhunyt egy korábban eltűntként nyilvántartott Zala vármegyei település polgármestere – adta hírül a Vaol.hu.

Egy korábbi polgármester holttestét találták meg a hatóságok Szombathely külterületén kedden
Fotó: Horváth Istvánné

Holttest a fák között

Az eltűnt ex-politikust 2026.január 12-e óta keresik a hatóságok. A 65 éves férfit utoljára a szombathelyi Zanati út egyik áruházának parkolójában látták.

A hatóságok helyszínelnek Szombathely külterületén, ahol egy korábbi zalai polgármester vetett véget az életének
Fotó: Horváth Istvánné

Úgy tudni, a férfi gyalog ment arra a helyre, ahol most megtalálták. Vélhetően öngyilkos lett, egy fára felakasztva találták meg egy erdős-bokros területen. A rendőrség ezekben a pillanatokban is nyomokat rögzít a helyszínen.

 

