Hat holttestet találtak a hegyekben, minden nappal egyre nagyobb a rejtély

Dermesztő csend honol Bulgária nyugati hegyeiben, ahol alig hét nap alatt hat ember vesztette életét rejtélyes körülmények között. A rendőrség tehetetlenül áll a megmagyarázhatatlan halálesetek előtt, miközben a holttestek megtalálásának helyszínén sötét titkokra és ellentmondásos nyomokra bukkantak, amelyek gyilkosságra vagy valami sokkal baljósabbra utalnak – írta azt Index.hu.

A hat áldozatból kettő fejsérülés, hárman pedig golyó okozta sebek miatt haltak meg, a hatodik holttest még boncolásra vár (Illusztráció)

Fotó: Mesterséges intelligencia által generált kép

Egyre bonyolódik a holttestek körül a rejtély

Rejtélyes és véres összefüggésekre bukkantak a bolgár nyomozók hat ember halála kapcsán. Az ügyészség egyszerre vizsgálja a gyilkosság és az öngyilkosság lehetőségét. A tragikus eseménysorozat két helyszínen zajlott.

Az első három áldozatot egy leégett hegyi kunyhó romjai között találták meg a Petrohan hágó közelében.

A vizsgálatok szerint a halálukat lőfegyver okozta, a holttestek közelében pedig fegyvereket és töltényhüvelyeket találtak.

Napokkal később további három embert, köztük egy 15 éves fiút találtak holtan egy lakókocsiban az Okolcsica hegy környékén.

Közülük legalább kettőnek súlyos fejsérülései voltak. A nyomozók szerint a két helyszínen történt események szorosan összefüggnek, mivel az áldozatok közül öten ugyanannak a természetvédelmi civil szervezetnek a tagjai voltak, a kunyhó romjai között pedig buddhista könyveket és zászlókat találtak.

A térfigyelő kamerák rögzítették, ahogy a társaság elbúcsúzik egymástól, majd később az is látszott, ahogy hárman felgyújtják a kunyhót.

