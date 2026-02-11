Február 11-én reggel, pont azon a napon, amikor egy rejtélyes holttest bukkant elő Nyírtelken, halálra gázolt egy embert a vonat Nyírtelek és Görögszállás között. A Szon.hu újságírói szerint a vonatbaleset áldozata lehet az, akinek az azonosításához segítséget kérnek. A Nyíregyházi Rendőrkapitányság munkatársai megpróbálják kideríteni, kinek a földi maradványairól van szó. Tájékoztatásuk szerint eddig nem sikerült megállapítani az illető személyazonosságát, de abban bíznak, hogy a lakosság segítségével sikerülni fog, ezért közzétették, amit a halott férfiről tudni lehet.

Vonatgázolás történt Nyírtelek és Görögszállás között, egy férfi holtteste került elő

Illusztráció: MW-archív

A nyírtelki holttest ruházata

A rejtélyes halott férfin

fekete kabát

fekete színű melegítőnadrág

kék-lila, csíkos mintázatú pamut pulóver

sportcipő

volt.

Ha ez alapján felismeri, jelentkezzen a rendőrségen!

Személyesen a 4400 Nyíregyháza, Stadion út 1–5. szám alatt található kapitányságon tehet bejelentést, de hívhatja is őket ezen a számon: +36 (42) 524-600 / 35-19 vagy / 35-18

A vonatbaleset áldozatáé a holttest

Bajtársaink a helyszínen egy férfi halálának tényét állapították meg"

– közölte a nyíregyházi újságírókkal Sebő Katalin, az OMSZ kommunikációs szervezője. A Szon.hu információi szerint valóban ez az a férfi, akit nem tudnak azonosítani.

A vonaton 15-en utaztak. Nekik a nyíregyházi hivatásos tűzoltók segítettek biztonságosan átszállni a mentesítő járatra a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint.

