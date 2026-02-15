Sokkoló felfedezés: a feleség holtteste a ház falában lapult

Dermesztő felfedezést tettek a takarítók egy ház alagsorában, ahol egy üreges fal mögött egy holttest bújt meg, amely közel 28 éven át észrevétlen maradt – írta a Ripost.

A holttest a fal bontását követően került elő

Holttest a falban, amely 28 évig őrizte a sötét titkot

A bontás során egy hordó került elő, benne összekötözött szemeteszsákokkal. A zsákban egy nő csontvázmaradványai hevertek, a koponyán tompa sérülés nyomaival. A hatóságok szerint a nő nem természetes halált halt, hanem gyilkosság áldozata lett.

A maradványokról hamar kiderült, hogy JoAnn Nichols-hoz tartoznak, aki közel harminc éve tűnt el nyomtalanul. A nő egy kedves, mosolygós tanárnő volt, akit a környéken mindenki ismert és szeretett. Egy nap azonban egyszerűen eltűnt, és többé senki sem látta élve.

Férje, James Nichols, jelentette be az eltűnését még 1985-ben. A férfi azt állította, hogy hazaérve egy gépelt üzenetet talált, amelyből arra következtetett, hogy felesége önként távozott. Bár sokan gyanakodtak rá, soha nem tartóztatták le és hivatalosan nem is vált gyanúsítottá.

A rendőrség éveken át kutatta az asszonyt, folyókat, erdőket vizsgáltak át, de nem találták nyomát. A férj viselkedése azonban egyre több kérdést vetett fel, hiszen rövid időn belül új kapcsolatba kezdett, hidegnek és érzelemmentesnek tartották, sőt a szomszédok szerint különös, sokszor hátborzongató dolgokat művelt. James Nichols végül 2013-ban halt meg természetes okokból, 82 éves korában. A ház azóta annyira elhanyagolt állapotban került, hogy takarítókat hívtak, akik a rendrakás közben bukkantak rá a fal mögé rejtett titokra. Így derült fény arra, hogy

a férfi közel három évtizedig élt együtt felesége maradványaival.

