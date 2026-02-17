Megdöbbentő fejlemény érkezett a Szamosba esett kisfiú ügyében

Sokáig semmi nyom nem volt, de most kiderült, mi történt végül a Szamosba esett gyerekkel. A januárban eltűnt négyéves kisfiú holttestét kedden délelőtt találták meg a tűzoltók – írta a Maszol.ro.

A kutató-mentő egységek heteken át keresték a Szamos mentén eltűnt kisfiút, végül megtalálták a holttestét

Fotó: Unsplash / Illusztráció

Kiderült a legszomorúbb igazság – megtalálták a folyóba esett kisfiú holttestét

Ahogy azt korábban megírtuk, január 23-án egy ötéves és a négyéves testvére szánkózni ment Szamosújváron a Kis-Szamos (Someșul Mic) partjára. Egyszer csak megcsúsztak a jeges földön és beleestek a folyóba. A gyors sodrás azonnal elragadta őket a hideg vízben. Egy 17 éves fiatal szerencsésen ki tudta húzni a vízből az ötévest, aki súlyos sérülésekkel kórházba került. A négyéves fiút azonban a sodrás messzebbre vitte és elveszett a jeges vízben. Azonnal hatalmas erőkkel kezdték keresni a kisfiút, de nagyon sokáig semmi nyoma nem volt.

A hatóságok a Kolozs megyei katasztrófavédelem mellett más mentő- és kutató egységeket is bevontak a keresésbe, többek között drónokkal és speciális búvárokkal vizsgálták át a folyómedret és környékét, még a monostori gát környékét is. Folyamatosan keresték három héten át, de hiába. A fagypont alatti hideg, a befagyott víz és a nehéz látási viszonyok nagyban megnehezítették a keresést.

Sokan még a csodában bíztak, de egyre többen már a gyászra készültek.

Végül beigazolódott mindenki legrosszabb félelme

A Kolozs Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség tájékoztatása szerint a tűzoltók kedden délelőtt rátaláltak a négyéves kisgyermekre, aki sajnos már nem élt.

A holttestet Széplak közelében emelték ki a jeges vízből a mentőcsapatok.

A hatóságok tovább vizsgálják a pontos körülményeket.