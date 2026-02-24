Helyszíni fotókon a holttest, amit Szombathelyen találtak

Kedd délelőtt egy holttest került elő Szombathely külterületén, a 86-os és 87-es főutak várost elkerülő szakaszának közelében – írta a Vaol.hu.

Holttestet találtak Szombathely határában

Fotó: Horváth Istvánné/VAOL

Rejtélyes holttest

A Zanati és a Vépi út közötti erdős részen felfedezett maradványoknál jelenleg is tart a helyszíni szemle. A bűnügyi helyszínelők és egy orvosszakértő bevonásával zajlik a nyomrögzítés, hogy tisztázzák a haláleset pontos körülményeit. A helyszíni fotókat ide kattintva tekintheti meg.

