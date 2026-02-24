Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Durva lépés jöhet: betiltanák az orosz kőolaj szállítását a Barátság vezetéken

Ezt látnia kell!

Trump fia nem kertelt a luxizó ukránokkal kapcsolatban

holttest

Helyszíni fotókon a holttest, amit Szombathelyen találtak

15 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Rendőrök jelentek meg Szombathely határában. Mint kiderült, holttestet találtak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
holttestrejtélyes holttesthelyszínelőszombathely

Kedd délelőtt egy holttest került elő Szombathely külterületén, a 86-os és 87-es főutak várost elkerülő szakaszának közelében – írta a Vaol.hu.

Holttestet találtak Szombathely határában
Holttestet találtak Szombathely határában
Fotó: Horváth Istvánné/VAOL

Rejtélyes holttest

A Zanati és a Vépi út közötti erdős részen felfedezett maradványoknál jelenleg is tart a helyszíni szemle. A bűnügyi helyszínelők és egy orvosszakértő bevonásával zajlik a nyomrögzítés, hogy tisztázzák a haláleset pontos körülményeit. A helyszíni fotókat ide kattintva tekintheti meg.

Több, mint egy hónapos megfeszített keresés után a rendőrség megerősítette a tragikus hírt: a Duna budapesti szakaszán megtalálták az eltűnt 18 éves fiatal, Egressy Mátyás holttestét.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!