Mumifikálódott holttestet találtak egy debreceni panelházban

Megdöbbentő felfedezést tettek Debrecenben február 24-én, kedden, amikor egy panelház tárolójában egy ember maradványaira bukkantak. A rendőrségi körözési adatokból kiderült, hogy a holttest már mumifikálódott, ami arra utal, hogy az illető régen meghalt. A hatósági leírás szerint az ismeretlen férfi körülbelül 156-160 centiméter magas és vékony volt. Halála körülményeinek tisztázása még várat magára – írta meg a Haon.hu.

Mumifikálódott holttest mellett éltek a panel lakói (Illusztráció)

Fotó: Pexels

Hónapok óta feküdt a tárolóban a debreceni holttest

A Csemete utcai panelház tárolójában talált maradványokról a Police.hu rendőrségi körözési adatlapja ritkán látott részletességgel számolt be. A szakértői vélemény alapján a holttest azonosítását nehezíti az időmúlás mértéke, a hatósági leírás szerint ugyanis:

A test mumifikált állapotban került feltalálásra, a halál beálltának időpontja 1 hónapon túli lehet. Feje teteje kopasz, oldalt 4-7 cm közötti őszes haj, csomókban foszló. Fogazata hiányos. A szemgolyók töppedtek, színük nem meghatározható. A test sötét zöldes-barnás elszíneződésű, melyből testszerte barnás színű váladék folyik. A felső és alsó végtagok mumifikáltak.”

Bár a körülmények meglehetősen megrázóak, a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság közölte: annak a gyanúja nem mertül fel, hogy megölte valaki, így az ügyet közigazgatási eljárás keretében vizsgálják.

A Terrorelhárítási Központ munkatársai összehangolt akció keretében csaptak le Pécsett azokra az elkövetőkre, akik a gyanú szerint elraboltak és fogva tartottak egy férfit.