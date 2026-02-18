Így próbáltak bejutni a Csonkamindszenten talált holttesthez

Február 12-én egy nyugdíj előtt álló asszony rokonai segítséget kértek a hatóságoktól, miután reggel óta nem tudták elérni a hozzátartozójukat. A riasztás után nem sokkal rendőrök, mentők és a szigetvári hivatásos tűzoltók mellett a szentlőrinci önkéntes egység tagjai is megjelentek a csonkamindszenti háznál. A tűzoltók összehangolt és szakszerű beavatkozásának köszönhetően rongálás nélkül bejutottak az épületbe, amelyről fényképet is készítettek. A 61 éves asszonynak csak holtestét találták meg a Bama.hu információi szerint, már nem lehetett rajta segíteni.

A hatóságok pillanatok alatt a helyszínre érkeztek, de sajnos már nem tudták megmenteni a 61 éves asszonyt, csak a holttestére bukkantak rá

Forrás: Facebook/Szentlőrinci Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Egy hete Pécs-Vasasra, egy C utcai házhoz riasztották a hatóságokat a kora esti órákban. Valóban létezik ez ez utca, aminek ez a neve: C. A helyi újságírók kiderítették, hogy egy 68 éves férfi holttestére bukkantak ott a saját otthonában.

Csontvázig lebomlott holttest

Egy romániai, ploiești-i tömbházhoz siettek a rendőrök egy asszonyhoz, akinek Olaszországban élő lánya hívta őket. Oszladozó holtteste fogadta a hatóságot a lakásban. Jó régóta nem kereste sem a lánya, sem a fia, pedig ez utóbbi hozzá közel él. Az elképesztően szomorú történetről többet megtudhat, ha ide kattint!

Megtalálták az eltűnt magyar kisfiút

Nagy erőkkel keresték a debreceni rendőrök azt a gyereket, akinek február 12-én nyoma veszett. A körözési adatlapja szerint a cívisvárosban született 13 évvel ezelőtt. Négy nappal később derült ki, hogy megtalálták az eltűnt magyar kisfiút. Ebben a cikkünkben olvashat erről részletesebben.

Megtalálták az eltűnt fiatal holttestét

A dunaújvárosi buszpályaudvaron látták utoljára azt a fiatalt, akit kétségbeesve kerestek a rokonai. Az előszállási férfinek karácsonykor veszett nyoma, most bukkantak rá. Részletekért kattintson ide!

Megtalálták a férfi holttestét

A romániai gyalui víztározóba esett férfi után kutattak a helyi búvárok a Kolozs megyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint. Holtan emelték ki a partra. Annak a gyereknek is csak a holtteste került elő, aki egy angliai folyóban süllyedt a víz alá.

Nem tudják, kié a Tokajnál talált, ektomorf holttest

Továbbra sem sikerült azonosítani azt a halottat, akire decemberben találtak rá a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében lévő Tokajban egy túraút mellett. Bár a rendőrök részletes leírást tettek közzé a holttestről, úgy tűnik, senki sem tud nekik segíteni. Vagy mégis? Ha Ön felismeri a férfit, telefonáljon!