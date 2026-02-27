Rejtély, kinek a holttestét húzták ki a Tiszából

Egy férfi holttestére bukkantak péntek reggel a Tisza romániai szakaszán, az ukrán határnál. A határrendészek vették észre – közölte a Bors.hu.

Rejtélyes holttest került elő a Tiszából

Fotó: Illusztráció/Getty Images

Az ukrán határ közelében bukkantak rá a holttestre

Iulia Stan közlése szerint a Máramaros megyei Hosszúmező (Câmpulung la Tisa) térségében találták meg a holttestet a folyóban 8 óra 40 perc körül"

- számolt be róla a Maszol.

A haláleset körülményeit a Máramaros megyei rendőrség vizsgálja.

