Rejtély, kinek a holttestét húzták ki a Tiszából

Egy férfi holttestére bukkantak péntek reggel a Tisza romániai szakaszán, az ukrán határnál. A határrendészek vették észre – közölte a Bors.hu.
Az ukrán határ közelében bukkantak rá a holttestre
Iulia Stan közlése szerint a Máramaros megyei Hosszúmező (Câmpulung la Tisa) térségében találták meg a holttestet a folyóban 8 óra 40 perc körül"
- számolt be róla a Maszol.
A haláleset körülményeit a Máramaros megyei rendőrség vizsgálja.
