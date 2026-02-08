December 19-én találtak rá egy férfi holttestére Tokaj külterületén, egy nehezen megközelíthető részen. Bár a rendőrség időközben részletes leírást és ruházati adatokat is nyilvánosságra hozott, az áldozat kilétét máig nem sikerült megállapítani a Szon.hu szerint.

Rejtélyes holttest került elő Tokajban (illusztráció)

Fotó: Illusztráció/Getty Images

Az ügyben a Szerencsi Rendőrkapitányság hivatalos körözést tett közzé a police.hu oldalán, abban bízva, hogy a nyilvánosság segítségével sikerülhet azonosítani az ismeretlen férfit. A felhívásban részletes leírást adtak a holttest fizikai jellemzőiről, a haj- és arcszőrzetről, valamint arról, milyen ruhát "viselt" a megtalálásakor. Mindez azonban eddig nem hozott áttörést:

egyetlen olyan bejelentés sem érkezett, amely előrébb vitte volna a nyomozást.

Ektomorf holttestről van szó: az mit is jelent?

A körözési adatok szerint a halott a Kopasz-hegy térségében, a tévétorony alatt feküdt. Egy hozzávetőleg 25–35 év közötti férfről van szó, aki ektomorf, testmagassága pedig megközelítőleg 191 centiméter.

Az ektomorf egy testalkattípus, ami alapvetően vékony, karcsú, finom csontozatú felépítést jelent. Az ilyen alkatú emberek általában nehezen híznak, de izmot is lassabban építenek, mint más testalkattípusú emberek.

A helyszíni szemle és az igazságügyi szakértői vizsgálatok eredményei alapján a rendőrök azt gyanítják, hogy öngyilkos lett, a gyilkosság lehetőségét kizárták a Boon.hu értesülései szerint.

A holttest részletes leírása: Jól fejlett, közepesen táplált, fehér bőrű férfi holtteste. Haja egyenes, sötétbarna/fekete, őszes szálakkal kevert, a fejtetőn 4-5 cm, a halántéknál 1-1,5 cm hosszú. A szakálla is őszesfekete, szeme barna színű, a bal szemén az orra vékony, hegyes. Különös ismertetőjegyek: szeme barna színű, a jobb halántéktájon, a fülkagyló tapadása felett 4 cm-re egy 2 cm-es átmérőjű hajmentes, kopasz terület figyelhető meg. Anyajegyek vannak a jobb mellkasfélen, a mellbimbó alatt, tőle kifelé 4 cm-re, a jobb bordaívnek megfelelően a középvonaltól 3,5 cm-re, ettől 2 cm-re és még 0,5 cm-rel lentebb még egy anyajegy, a bal vállcsúcson.

A férfi személyes iratai nem voltak nála, így az azonosítás kizárólag külső ismertetőjegyek és lakossági bejelentések alapján lehetséges. A körözési adatlap szerint kék O’Neill márkájú, hosszú ujjú felsőt, kék farmernadrágot, fekete övet, valamint szürke, fehér talpú, magas szárú cipőt viselt.

A holttest közelében egy szürke kabátot és egy pulóvert is találtak, amelyeket feltehetően korábban hordott.

A helyszíni szemle során több személyes tárgy is előkerült: egy Apple iPhone mobiltelefon, egy Lenovo táblagép, valamint egy szürke színű, Nike márkájú hátizsák, amelyben különféle használati eszközöket találtak.

A holttest közelében lévő tárgyak részletes leírása: Talajon: 1 db 2 literes műanyag fagylaltos vödör, a vödörben kb. 6–7 deciliternyi átlátszó, vízszínű folyadék, melynek alkoholos szaga van. A vödör alján, a folyadékkal ellepve egy fekete színű, törött kijelzőjű iphone se mobiltelefon, valamint a vödörbe beleállítva egy fekete színű, lenovo 10 colos, törött kijelzőjű tablet. Sem a mobiltelefonban, sem pedig a tabletben nincs sim-kártya. 1 db szürke–fekete nike hátizsák, benne kötél darab, 1 db 0,5 literes üres kalinka vodka (37,5%) szeszesitalos üveg, 1 db 0,5 literes üres mentes szentkirályi ásványvizes műanyag palack, 1 csomag szőlőcukor, zöld műanyag tokban szemüveg, 2 db törlőkendő, 1 db fekete tablettok, 1 db sárga nyelű olló, melynek pengéin a műanyag kötél maradványai láthatók, 1 db fekete sony headset, 1 bontott csomag tusirex tabletta, 1 db spar müzliszelet, 1 levél bontott algopyrin, 1 db fém színű bicska, 1 db kulcskarika, 5 szem negró cukorka.

Az elhunyt nadrágjának bal oldali első zsebében fekete színű műbőr tárca volt, benne 1 db 2000 forintos, 2 db 1000 forintos címletű papírpénzzel, valamint 1530 forint különböző címletű érmében.

A rendőrség ismét a lakosság segítségét kéri: aki a közzétett feírás alapján felismeri a halott férfit, vagy tudomása van arról, hogy eltűnését korábban bárhol bejelentették, az mielőbb vegye fel a kapcsolatot a hatóságokkal. Az ügyben érdemi információval rendelkezők személyesen jelentkezhetnek a rendőrségen,

de hívhatják a 112-es segélyhívót, vagy a Telefontanú díjmentes zöldszámát, a 06-80-555-111-et is!

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!