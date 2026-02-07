Holttestekből származó zsírt fecskendeznek bele nőkbe

Hírlevél
Meghökkentő új szépségtrend hódít az Egyesült Államokban, ahol kozmetikai műtétek során másoktól kinyert zsírszövettel formálják át a páciensek alakját. A beavatkozás során a mellek és a fenék nagyobbításához közvetlenül egy-egy holttest szervezetéből származó zsírt használnak fel az orvosok.
Megdöbbentő módszerrel hódítanak a tökéletes alakért küzdő nők, akik már attól sem riadnak vissza, hogy idegen testekből kinyert szövetekkel formáltassák át magukat. A plasztikai sebészet legújabb, bizarr trendje során ugyanis egy-egy holttest szervezetéből származó zsírt használnak fel a mell- és fenéknagyobbító beavatkozásokhoz – írta a New York Post.com.

holttest műtét bbl
Holttestekből kinyert zsírral töltöttik fel nők fenekét és melleit (Illusztráció)
Fotó:  Pexels 

Érdekes módon hasznosítják újra a holttesteket

A saját zsír hiányával küzdő páciensek mostantól halott donorokból származó szövetekkel formáltathatják át magukat. 

Az eljárás mentőövet jelent a túl vékony nőknek, akiknél nincs honnan zsírt leszívni, mégis teltebb idomokra vágynak.

A módszer lényege az AlloClae nevű anyag, amely sterilizált, DNS-től és sejttörmeléktől megtisztított „idegen” zsír. 

A szakemberek szerint ez a töltőanyag tartósabb, mint a szintetikus megoldások és mivel természetes kollagént tartalmaz, a szervezet lassabban bontja le. 

Bár az eljárás kockázatos és az USA-n kívül sehol nem engedélyezett, New York elit klinikáin már várólisták alakultak ki érte.

A trendet olyan hírességek is népszerűsítik, mint Taylor Frankie Paul, a „Mormon feleségek titkos élete” sztárja. 

Dr. Sachin M. Shridharani manhattani plasztikai sebész szerint az igény akkora, hogy gyakran készlethiánnyal küzdenek, annak ellenére, hogy a páciensek több ezer dollárt fizetnek egy-egy ilyen „holttest-alapú” szépészeti beavatkozásért.

Míg az amerikai plasztikai sebészetben bizarr és költséges módszerekkel kísérleteznek a tökéletes külsőért, addig a gödöllői tragédia rávilágít arra, hogy a küzdelmes hétköznapok és a kezeletlen lelki terhek mögött néha egyetlen szál pizsamában sétálnak el a visszafordíthatatlan döntésig.

 

