Holttestet találtak az egyik egyetemen

Carla Georgescu klinikai pszichológiát tanult, és másodéves hallgató volt. Haláláról azután értesítették a hatóságokat, hogy február 5-én az angliai Lancashire-i egyetemhez tartozó diákszálláson rábukkantak a holttestére. A helyszíni szemle során a rendőrök megállapították, hogy az egyetemistát megölték, de arra is hamar rájöttek, hogy az áldozat egyik ismerőse lehet a gyilkos a Mirror szerint. Őrizetbe vették a 34 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy végzett Carlával.

Holttestet találtak egy egyetemen

Fotó: TREEDEO.ST / Pexels.com

Tudjuk, hogy ennek a fiatal nőnek a haláláról szóló hír és a rendőri intézkedések sokakat aggaszthatnak, de szeretnénk elmondani, hogy nyomozókból és egyenruhás rendőrökből álló csapat dolgozik azon, hogy feltárja a körülményeket

– közölte a hatósági szóvivő, hozzátéve: szemtanúkat keresnek.

Hallgatóink és munkatársaink jóléte és biztonsága elsődleges számunkra. Támogatást nyújtunk mindenkinek az egyetemi közösségünkön belül, akit érint ez a megrázó esemény, és gondolataink a hozzátartozókkal, barátokkal és mindazokkal vannak, akik ismerték hallgatónkat ebben a rendkívül nehéz időszakban"

– írta az egyetem a közleményében.

