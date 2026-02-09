Holttestet találtak az egyik egyetemen

Hírlevél
Elfogtak egy férfit, akinek köze lehet egy fiatal nő halálához Angliában. A 19 éves áldozat holttestét négy napja találták meg, megölték.
Carla Georgescu klinikai pszichológiát tanult, és másodéves hallgató volt. Haláláról azután értesítették a hatóságokat, hogy február 5-én az angliai Lancashire-i egyetemhez tartozó diákszálláson rábukkantak a holttestére. A helyszíni szemle során a rendőrök megállapították, hogy az egyetemistát megölték, de arra is hamar rájöttek, hogy az áldozat egyik ismerőse lehet a gyilkos a Mirror szerint. Őrizetbe vették a 34 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy végzett Carlával.

Holttestet találtak egy egyetemen
Holttestet találtak egy egyetemen
Fotó: TREEDEO.ST / Pexels.com

Tudjuk, hogy ennek a fiatal nőnek a haláláról szóló hír és a rendőri intézkedések sokakat aggaszthatnak, de szeretnénk elmondani, hogy nyomozókból és egyenruhás rendőrökből álló csapat dolgozik azon, hogy feltárja a körülményeket 

– közölte a hatósági szóvivő, hozzátéve: szemtanúkat keresnek.

Hallgatóink és munkatársaink jóléte és biztonsága elsődleges számunkra. Támogatást nyújtunk mindenkinek az egyetemi közösségünkön belül, akit érint ez a megrázó esemény, és gondolataink a hozzátartozókkal, barátokkal és mindazokkal vannak, akik ismerték hallgatónkat ebben a rendkívül nehéz időszakban" 

– írta az egyetem a közleményében.

Két magyar holttestére bukkantak Ausztriában

Valódi családi dráma zajlott le decemberben a felső-ausztriai Welsben, amelyben magyarok az érintettek: egy 19 éves nő és az 51 éves apja. A holttesteket három nappal azután találták meg, hogy a fiatal nőt a munkaadója eltűntként jelentette be, de hetekkel azután, hogy meghaltak, így már erősen bomló állapotban voltak. A nyomozók már sejtik, mi történhetett. Ha érdekli, kattintson ide és ismerje meg a megdöbbentő részleteket!

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

