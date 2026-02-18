Holttestet találtak egy fővárosban parkoló taxiban

Február 18-án, szerdán reggel 8 óra 45 perc körül hívták a segélyhívót Bukarestből. A bejelentő arról számolt be, hogy a főváros egyik frekventált területén, egy első kerületi utcán áll, egy taxi mellett és éppen egy eszméletlen férfit bámul, aki a kocsiban fekszik – írta meg a Maszol.ro. Mint kiderült, egy holttestet talált.
A rendőrök azonnal elindultak a helyszínre,
ahol hamar kiderült, hogy a 61 éves taxisofőrt érte utol a halál.
Mentőt hívtak, akik megpróbálták újraéleszteni, de hiába küzdöttek érte, a férfi meghalt.
Az elsődleges információk szerint szívinfarktust kapott, amit a boncolása megerősíthet. A holttestet a megyei törvényszéki orvostani intézetbe vitték, hogy kiderüljön, mi volt a halála oka. Az ügyben eljárás indult.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.