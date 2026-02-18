Február 18-án, szerdán reggel 8 óra 45 perc körül hívták a segélyhívót Bukarestből. A bejelentő arról számolt be, hogy a főváros egyik frekventált területén, egy első kerületi utcán áll, egy taxi mellett és éppen egy eszméletlen férfit bámul, aki a kocsiban fekszik – írta meg a Maszol.ro. Mint kiderült, egy holttestet talált.

Holttestet találtak egy fővárosban parkoló taxiban (illusztráció)

Fotó: Pixabay.com /Sikerado.hu

A rendőrök azonnal elindultak a helyszínre,

ahol hamar kiderült, hogy a 61 éves taxisofőrt érte utol a halál.

Mentőt hívtak, akik megpróbálták újraéleszteni, de hiába küzdöttek érte, a férfi meghalt.

Az elsődleges információk szerint szívinfarktust kapott, amit a boncolása megerősíthet. A holttestet a megyei törvényszéki orvostani intézetbe vitték, hogy kiderüljön, mi volt a halála oka. Az ügyben eljárás indult.

