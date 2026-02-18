Csontvázig lebomlott holttestet találtak egy lakásban

A Prahova megyei rendőrség arról tájékoztatta a Maszol.ro portált, hogy hétfő este riasztották őket egy Olaszországban élő nő telefonhívására, aki azt mondta, régóta nem tudott már beszélni az édesanyjával. El is indultak a járőrök a megadott címre. Mivel a lakás bejárati ajtaja be volt zárva, a helyi katasztrófavédők segítségét kérték. Amint bejutottak, meglátták a keresett asszony erősen bomlásnak indult holttestét.

Csontig lebomlott holttestet találtak egy lakásban a rendőrők (illusztráció)

Fotó: Clker-Free-Vector-Images / Pixabay.com

A Gazeta de Sud információi szerint az asszony nem most halt meg. Földi maradványainál annyira előrehaladott állapotban tartott a bomlási folyamat, hogy már a csontjait is látták a rendőrök. A nyomozók kikérdezték a tömbház gondnokát, aki elárulta,

hogy évek óta nem találkozott az asszonnyal, akiről az a hír járta, hogy rákos.

A szomszédok pedig azt mondták, ők azt hitték, elutazott vagy beköltözött valamelyik idősek otthonába.

A csontig lebomlott holttest rejtélye

Rejtély, hogy a lakóknak miért nem tűnt fel a holttest bűze, ahogy az is, hogy a Romániában, Prahova megyében lakó fia miért nem nézett rá az édesanyjára. Ő közelebb lakott hozzá, mint az Olaszországban élő lánya.

Még csak nem is kereste, régóta nem tartotta kapcsolatot az asszonnyal.

A helyszíni szemle során a rendőrök nem találtak arra utaló jeleket, hogy az asszony gyilkosság áldozata lenne, ugyanakkor egyelőre semmit sem zártak ki. Hivatalos eljárás indult az ügy körülményeinek tisztázására.

