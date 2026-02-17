Holttestet találtak Szolnokon, a gyanú szerint bűncselekmény áldozata lett

Egy idős férfi holttestét találták meg szolnoki otthonában február 16-án, hétfőn, a délutáni órákban. A rendőrök azonnal megkezdték a nyomozást, amely jelenleg is folyamatban van. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság büntetőeljárás keretében, szakértők bevonásával vizsgálja az eset körülményeit, ami arra enged következtetni, hogy az elhunyt bűncselekmény áldozata lett – írja a Borsonline.hu.

Idős férfi holttestét találták meg szolnoki otthonában Fotó: illusztráció/Délmagyar.hu

