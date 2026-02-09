Fiatal fiú holttestét találták meg Várpalotán – a halál oka is kiderült

Az Origo is beszámolt arról a megrendítő hírről, amit a Várpalota Városi Polgárőrség közölt a szombat éjszakai, rendőrséggel közös, tragédiával zárult keresőakcióról. Akkor csupán annyit lehetett tudni, hogy a Várpalotai Rendőrkapitányság február 7-én, szombaton indította el a hivatalos eljárást, miután bejelentés érkezett egy eltűnt személyről. Bár a polgárőrség és a hatóságok megfeszített erővel dolgoztak a felkutatásán, a kora reggeli órákban már csak a keresett férfi holtteste került elő.

Hajnalban, egy erdőben került elő a holttest, a fiatalember öngyilkos lett / Fotó: illusztráció, MI által generált kép

Így került elő a holttest

A halálesettel kapcsolatban a Veol.hu megkereste a rendőrséget. A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője válaszában közölte, hogy február 7-én 18:30-kor érkezett a bejelentés hozzájuk, hogy eltűnt egy személy Várpalotáról. A rendőrség, a polgárőrök, a kutyás kutatóegységek és a honvédség egész éjjel nagy erőkkel kereste a 19 éves fiatalt, megtalálása érdekében még hőkamerás drónt is bevetettek.

Végül hajnali 4 órakor, a várpalotai zsidó temetőtől északra, egy erdőben találtak rá az eltűnt személy holttestére.

A rendőrség általános közigazgatási rendtartás keretein belül vizsgálja tovább az ügyet. Ez megerősíti azt a feltételezést, hogy a 19 éves fiú öngyilkos lett.

Pénteken derült ki, hogy csütörtök hajnalban, 45 évesen elhunyt Kontra György. Az M1 Híradó bemondója és a Világhíradó műsorvezetője szerelmi bánatában dobhatta el az életét. Édesanyja szerint nem tudta feldolgozni, hogy szakítottak párjával, ezért a vonat elé lépett. Holttestét meglehetősen furcsa körülmények közt találták meg, erről bővebben ebben a cikkünkben olvashat.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.