Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megindultak a svéd Gripenek Grönland felé

Ezt látnia kell!

Lezártuk! Olvasóink szerint ez a hölgy illik leginkább Stohl Andráshoz

holttest

Videón, ahogy kiemelik a Dunából a 11 éve eltűnt kocsit a holttesttel együtt

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Február 9-én húzták ki a vízből egy 2015-ben eltűnt férfi autóját. Az utasterében egy holttestet találtak. Mutatjuk videón!
Link másolása
Vágólapra másolva!
holttestkiemeltékhungopaksi rendőrkapitányságeltűnt férfipaksdunafelvételautótokaj

Ahogy az Origo is megírta, egy több mint tíz éve húzódó eltűnési ügyben történt áttörés február 9-én, amikor a Dunában megtaláltak egy autót. Kihúzták a kocsit a vízből, amelyet utoljára 2015 nyarán láttak Pakson. Amikor sikerült kihúzniuk a felszínre, kiderült, hogy egy holttest is van benne. A Rendészeti Államtitkárság beszámolója szerint a történet részletei egy krimi cselekményét idézik, a mentési műveletről pedig felvétel is készült, amely a rendőrség YouTube-oldalán is elérhető.

Holttesttel együtt húztak ki egy 11 éve elmerült kocsit a Dunából 2026. február 9-én
Holttesttel együtt húztak ki egy 11 éve elmerült kocsit a Dunából 2026. február 9-én
Fotó: Rendészeti Államtitkárság Facebook-oldala

Egy váratlan felfedezés mozdította ki a holtpontról a megoldatlan ügy nyomozását. Januárban a Duna Paksnál partra sodorta annak az autónak az első lökhárítóját, amelyet évek óta kerestek, a rendszámtábla is rajta volt. A jelzés után a kutató-mentők átvizsgálták a folyó medrét, mígnem egy ponton meglátták, amire vártak.

A szonár azt mutatta, hogy 5 méteres mélységben van egy nagyobb fémtárgy.

A műveletbe időközben a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat – HUNGO szakemberei is bekapcsolódtak. A csapat tagjai lemerültek a jeges vízbe és a meder alján megtalálták a kocsit. 

Az autó kiemelésekor az utastérből egy ismeretlen holttest került elő, amelynek azonosításához szakértői vizsgálatokat rendeltek el.

Évtizedes rejtélynek kerülhet pont a végére: vajon kié a holttest?

A Rendészeti Államtitkárság tájékoztatása szerint a kocsi akkori 48 éves tulajdonosa 2015. július 29-én tűnt el. Aznap késő este még telefonon beszélt a feleségével, majd elérhetetlenné vált, és többé nem jelentkezett. Családtagjai eleinte saját maguk próbálták megtalálni, később azonban jelentették az eltűnését a rendőrségen. A hatóságok a Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület bevonásával  próbálták megtalálni, de akkor nem jártak sikerrel. Az ügy hosszú évekre teljes bizonytalanságba süllyedt – egészen addig, amíg a Duna partra nem vetette az első kézzelfogható nyomot, amely azzal kecsegtette a nyomozókat, hogy megfejthetnek egy évtizedes rejtélyt. 

autóroncs került elő a Dunából
Sikerült megtalálniuk a mederfenéken – tetején álló állapotban – több mint tíz éve ott fekvő autót
Forrás: Rendészeti Államtitkárság Facebook-oldala

Mit lehet tudni az eltűnt férfi ügyéről?

A Rendészeti Államtitkárság tájékoztatása szerint az elsődleges orvosi szakvélemény kizárta a gyilkosság lehetőségét, ami után a Paksi Rendőrkapitányságon közigazgatási eljárás indult az ügyben. A történet tehát 11 év elteltével sem ért még teljesen véget: az eljárás folyamatban van, és csak a szakértői vizsgálatok lezárása után derülhet ki pontosan, mi történt azon a nyári éjszakán, amely után egy férfi és az autója nyomtalanul eltűnt. 

Öngyilkosság történt vagy baleset? Ezt próbálják tisztázni. 

A Blikk értesülései szerint nagy eséllyel az 1967-es születésű B. György földi maradványaira és járművére bukkantak rá a Dunában. A police.hu-n közzétett körözési adatlap alapján a férfi annak idején öngyilkossági szándékkal hagyta el otthonát, azóta pedig nem sikerült a nyomára akadni. Eltűnése után több sajtóanyag is foglalkozott az esettel, egyikük szerint a távozását súlyos alkoholfogyasztás és kóros féltékenység miatti családi konfliktus előzte meg.

És akkor a videó:

Még mindig nem tudni, kié a Tokajnál talált, ektomorf holttest

Továbbra sem sikerült azonosítani azt a halottat, akire decemberben találtak rá Tokajban egy túraút mellett. Bár a rendőrök részletes leírást tettek közzé a holttestről, úgy tűnik, senki sem tud nekik segíteni. Vagy mégis? Kattintson és ha felismeri a férfit, telefonáljon! A fiatal férfi esetében nem merült fel a gyilkosság gyanúja, a rendőr szerint saját magával végzett.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!