Videón, ahogy kiemelik a Dunából a 11 éve eltűnt kocsit a holttesttel együtt

Ahogy az Origo is megírta, egy több mint tíz éve húzódó eltűnési ügyben történt áttörés február 9-én, amikor a Dunában megtaláltak egy autót. Kihúzták a kocsit a vízből, amelyet utoljára 2015 nyarán láttak Pakson. Amikor sikerült kihúzniuk a felszínre, kiderült, hogy egy holttest is van benne. A Rendészeti Államtitkárság beszámolója szerint a történet részletei egy krimi cselekményét idézik, a mentési műveletről pedig felvétel is készült, amely a rendőrség YouTube-oldalán is elérhető.

Holttesttel együtt húztak ki egy 11 éve elmerült kocsit a Dunából 2026. február 9-én

Fotó: Rendészeti Államtitkárság Facebook-oldala

Egy váratlan felfedezés mozdította ki a holtpontról a megoldatlan ügy nyomozását. Januárban a Duna Paksnál partra sodorta annak az autónak az első lökhárítóját, amelyet évek óta kerestek, a rendszámtábla is rajta volt. A jelzés után a kutató-mentők átvizsgálták a folyó medrét, mígnem egy ponton meglátták, amire vártak.

A szonár azt mutatta, hogy 5 méteres mélységben van egy nagyobb fémtárgy.

A műveletbe időközben a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat – HUNGO szakemberei is bekapcsolódtak. A csapat tagjai lemerültek a jeges vízbe és a meder alján megtalálták a kocsit.

Az autó kiemelésekor az utastérből egy ismeretlen holttest került elő, amelynek azonosításához szakértői vizsgálatokat rendeltek el.

Évtizedes rejtélynek kerülhet pont a végére: vajon kié a holttest?

A Rendészeti Államtitkárság tájékoztatása szerint a kocsi akkori 48 éves tulajdonosa 2015. július 29-én tűnt el. Aznap késő este még telefonon beszélt a feleségével, majd elérhetetlenné vált, és többé nem jelentkezett. Családtagjai eleinte saját maguk próbálták megtalálni, később azonban jelentették az eltűnését a rendőrségen. A hatóságok a Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület bevonásával próbálták megtalálni, de akkor nem jártak sikerrel. Az ügy hosszú évekre teljes bizonytalanságba süllyedt – egészen addig, amíg a Duna partra nem vetette az első kézzelfogható nyomot, amely azzal kecsegtette a nyomozókat, hogy megfejthetnek egy évtizedes rejtélyt.

Sikerült megtalálniuk a mederfenéken – tetején álló állapotban – több mint tíz éve ott fekvő autót

Forrás: Rendészeti Államtitkárság Facebook-oldala

Mit lehet tudni az eltűnt férfi ügyéről?

A Rendészeti Államtitkárság tájékoztatása szerint az elsődleges orvosi szakvélemény kizárta a gyilkosság lehetőségét, ami után a Paksi Rendőrkapitányságon közigazgatási eljárás indult az ügyben. A történet tehát 11 év elteltével sem ért még teljesen véget: az eljárás folyamatban van, és csak a szakértői vizsgálatok lezárása után derülhet ki pontosan, mi történt azon a nyári éjszakán, amely után egy férfi és az autója nyomtalanul eltűnt.

Öngyilkosság történt vagy baleset? Ezt próbálják tisztázni.

A Blikk értesülései szerint nagy eséllyel az 1967-es születésű B. György földi maradványaira és járművére bukkantak rá a Dunában. A police.hu-n közzétett körözési adatlap alapján a férfi annak idején öngyilkossági szándékkal hagyta el otthonát, azóta pedig nem sikerült a nyomára akadni. Eltűnése után több sajtóanyag is foglalkozott az esettel, egyikük szerint a távozását súlyos alkoholfogyasztás és kóros féltékenység miatti családi konfliktus előzte meg.