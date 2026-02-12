Holttesttel együtt húztak ki egy 11 éve elmerült kocsit a Dunából

Több mint tíz éve húzódó ügyben történt áttörés február 9-én, amikor a Dunából kiemeltek egy autót, amelyet utoljára 2015 nyarán láttak Pakson. Átvizsgálásakor egy holttest is előkerült. A Rendészeti Államtitkárság friss közösségi bejegyzése szerint az eset részletei szinte krimibe illő fordulatokat tartogatnak – írta meg a Baon.hu.

Kiemelték a 2015-ben eltűnt férfi autóját, az utasterében egy holttestet találtak

Forrás: Rendészeti Államtitkárság Facebook-oldala

Váratlan fordulat hozott áttörést a több mint egy évtizede megoldatlan ügyben. Januárban a Duna jobb partján, Paksnál partra vetette a víz a keresett autó első lökhárítóját, amin a rendszám is rajta volt. A kutató-mentők kilométereken keresztül vizsgálták át a folyó medrét, egyszercsak meglátták, amit kerestek.

A szonár 5 méteres mélységben egy nagyobb fémtárgyat jelzett.

A keresésbe ekkor már a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat – HUNGO szakemberei is bekapcsolódtak. A csapat tagjai elmerültek a jeges vízben, és rábukkant a mederfenéken álló járműre, amely több mint tíz éve hevert ott. Az autó kiemelésekor az utastérben egy ismeretlen holttestet találtak, azonosításához szakértői vizsgálatokat rendeltek el.

Évtizedes rejtély oldódhat meg: vajon kié a holttest?

A Rendészeti Államtitkárság beszámolója szerint a kocsi akkor 48 éves tulajdonosa 2015. július 29-én tűnt el. Aznap késő este még telefonon beszélt a feleségével, aztán elérhetetlenné vált, és többé nem adott életjelet magáról. Hozzátartozói először saját erőből próbálták felkutatni, majd értesítették a rendőrséget. A hatóságok a Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület bevonásával indítottak keresést, de akkor nem jártak sikerrel. Az ügy hosszú éveken át teljes bizonytalanságban maradt, egészen addig, amíg a Duna partra nem vetette a bizonyítékot.

Sikerült megtalálniuk a mederfenéken – tetején álló állapotban – több mint tíz éve ott fekvő autót

Forrás: Rendészeti Államtitkárság Facebook-oldala

Mit lehet tudni az eltűnt férfi ügyéről?

A Rendészeti Államtitkárság tájékoztatása szerint az elsődleges orvosi szakvélemény kizárt a gyilkosság lehetőségét. A Paksi Rendőrkapitányságon közigazgatási eljárás indult az ügyben. A történet tehát 11 év elteltével sem ért még teljesen véget: az eljárás folyamatban van, és csak a szakértői vizsgálatok lezárása után derülhet ki pontosan, mi történt azon a nyári éjszakán, amely után egy férfi és az autója nyomtalanul eltűnt. Öngyilkosság történt vagy baleset? Ezt próbálják tisztázni.