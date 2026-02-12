Hírlevél
holttest

Holttesttel együtt húztak ki egy 11 éve elmerült kocsit a Dunából

53 perce
Olvasási idő: 7 perc
Február 9-én emelték ki a vízből egy 2015-ben eltűnt férfi autóját. Az utasterében egy holttestet találtak.
Több mint tíz éve húzódó ügyben történt áttörés február 9-én, amikor a Dunából kiemeltek egy autót, amelyet utoljára 2015 nyarán láttak Pakson. Átvizsgálásakor egy holttest is előkerült. A Rendészeti Államtitkárság friss közösségi bejegyzése szerint az eset részletei szinte krimibe illő fordulatokat tartogatnak – írta meg a Baon.hu.

Kiemelték a 2015-ben eltűnt férfi autóját, az utasterében egy holttestet találtak
Forrás: Rendészeti Államtitkárság Facebook-oldala

Váratlan fordulat hozott áttörést a több mint egy évtizede megoldatlan ügyben. Januárban a Duna jobb partján, Paksnál partra vetette a víz a keresett autó első lökhárítóját, amin a rendszám is rajta volt. A kutató-mentők kilométereken keresztül vizsgálták át a folyó medrét, egyszercsak meglátták, amit kerestek. 

A szonár 5 méteres mélységben egy nagyobb fémtárgyat jelzett.

A keresésbe ekkor már a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat – HUNGO szakemberei is bekapcsolódtak. A csapat tagjai elmerültek a jeges vízben, és rábukkant a mederfenéken álló járműre, amely több mint tíz éve hevert ott. Az autó kiemelésekor az utastérben egy ismeretlen holttestet találtak, azonosításához szakértői vizsgálatokat rendeltek el.

Évtizedes rejtély oldódhat meg: vajon kié a holttest?

A Rendészeti Államtitkárság beszámolója szerint a kocsi akkor 48 éves tulajdonosa 2015. július 29-én tűnt el. Aznap késő este még telefonon beszélt a feleségével, aztán elérhetetlenné vált, és többé nem adott életjelet magáról. Hozzátartozói először saját erőből próbálták felkutatni, majd értesítették a rendőrséget. A hatóságok a Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület bevonásával indítottak keresést, de akkor nem jártak sikerrel. Az ügy hosszú éveken át teljes bizonytalanságban maradt, egészen addig, amíg a Duna partra nem vetette a bizonyítékot.

autóroncs került elő a Dunából
Sikerült megtalálniuk a mederfenéken – tetején álló állapotban – több mint tíz éve ott fekvő autót
Forrás: Rendészeti Államtitkárság Facebook-oldala

Mit lehet tudni az eltűnt férfi ügyéről?

A Rendészeti Államtitkárság tájékoztatása szerint az elsődleges orvosi szakvélemény kizárt a gyilkosság lehetőségét. A Paksi Rendőrkapitányságon közigazgatási eljárás indult az ügyben. A történet tehát 11 év elteltével sem ért még teljesen véget: az eljárás folyamatban van, és csak a szakértői vizsgálatok lezárása után derülhet ki pontosan, mi történt azon a nyári éjszakán, amely után egy férfi és az autója nyomtalanul eltűnt. Öngyilkosság történt vagy baleset? Ezt próbálják tisztázni. 

Még mindig nem tudni, kié a Tokajnál talált, ektomorf holttest

Továbbra sem sikerült azonosítani azt a halottat, akire decemberben találtak rá Tokajban egy túraút mellett. Bár a rendőrök részletes leírást tettek közzé a holttestről, úgy tűnik, senki sem tud nekik segíteni. Vagy mégis? Kattintson és ha felismeri a férfit, telefonáljon! A fiatal férfi esetében nem merült fel a gyilkosság gyanúja, a rendőr szerint saját magával végzett.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

 

