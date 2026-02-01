Pincébe zárták az örökbefogadott fiút, most újra bíróságon a horror ügy

Újra bíróság elé áll az a finn házaspár, akiknek neve mára összeforrt a geresdlaki horror kifejezésével. A vád szerint az örökbefogadott, Kínában született kisfiút éveken át embertelen körülmények között tartották fogva baranyai otthonukban, miközben saját vér szerinti gyermekük teljesen más bánásmódban részesült – írta a Bama.hu.

A mostohák cselekedete egyenlő volt a horror fogalmával

Fotó: Bencsik Ádám

Horror Geresdlakon: bezárva és elfelejtve

A vádirat szerint a család 2022-ben költözött Magyarországra, ám míg a vér szerinti fiút iskolába járatták és orvoshoz vitték, az örökbefogadott gyermeket gyakorlatilag eltüntették. Nem jelentették be a lakcímükre, nem taníttatták és orvosi ellátást sem kapott, pedig súlyos egészségügyi panaszai voltak. A kisfiú nem hagyhatta el a házat, legfeljebb az udvarra vagy a pincébe mehetett, ha dolgoztatni akarták. Amikor többször megpróbált megszökni, a vádlottak egy ablak nélküli, leválasztott helyiséget alakítottak ki számára, amit kívülről egy nehéz futópaddal torlaszoltak el.

A gyermek a földön, egy lepedőn aludt. Nem ehetett együtt a családdal, egyoldalúan táplálták, a tisztálkodást pedig megalázó módon oldották meg. Hetente egyszer, slaggal mosták le az udvaron, még télen is.

A vádirat szerint a gyermek állapota folyamatosan romlott. Alultáplált volt, vérszegénnyé vált, fejlődése visszaesett, testi és lelki sérüléseket is szenvedett. Az epilepszia kialakulásának kockázata ellenére orvos soha nem látta. A rémálom végül 2024 nyarán ért véget, amikor a fiú egy éjszaka megszökött és egy üres házban bújt el. Másnap találták meg, életjelei gyengék voltak. Kórházba szállították, onnan pedig már nem került vissza a vádlottakhoz.

A bíróság most személyi szabadság megsértése és kiskorú veszélyeztetése miatt tárgyalja az ügyet.