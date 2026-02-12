Újabb sokkoló részletek derültek ki a pátrohai horrorházról

Rabszolgaként tartott, éheztetett és vert egy pátrohai házaspár egy nőt, aki végül belehalt a szenvedésekbe. A horrorház lakóit emberkereskedelem és halált okozó testi sértés miatt állították bíróság elé, a csütörtöki tárgyaláson pedig a nő sikertelen szökési kísérletének részleteiről is szó esett – írta a Szon.hu.

Megrázó vallomások a pátrohai horrorház ügyében: „Ömlött belőle a vér”

Döbbenetes részletek derültek ki a bíróságon arról a kegyetlenségről, amely a pátrohai horrorház falai között zajlott. A tárgyaláson az elsőrendű vádlott testvére tanúskodott, aki elmondta, hogy a csontsoványra fogyott, alig 20 kilós áldozat pár hónappal a halála előtt megpróbált elszökni hozzájuk segítségért. A tanú megrázó vallomása szerint, amikor a fogvatartók utolérték a nőt, brutálisan bántalmazták:

Rákiabált, megpofozta és amikor a földre esett, szájba rúgta: ömlött a kis nő szájából a vér.”

A vádirat szerint az asszonyt nemcsak éheztették és rabszolgaként dolgoztatták, hanem a házaspár rendszeresen verte sodrófával, sőt, a férfi elektromos sokkolóval is kínozta. Amikor az áldozat a sanyargatásba és az ellátatlanságba belehalt, holttestét egyszerűen kitették egy aszódi társasház parkolójában.

Bár az elsőrendű vádlott a távmeghallgatáson azt bizonygatta, hogy ő csak segíteni akart és szerinte a nő könyörgött, hogy maradhasson, a családtagok és a tanúk megerősítették a rendszeres fizikai atrocitásokat. Az ügyészség halált okozó testi sértés, emberkereskedelem és kényszermunka miatt emelt vádat, míg a pár fiát és annak élettársát segítségnyújtás elmulasztásával vádolják.

