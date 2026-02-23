Ennél idiótább ötlet nem juthatott volna eszébe az alkoholista Hujber Ferinek

Hujber Feri története jól mutatja, hogy a legnagyobb mélységek sokszor egy új kezdet előszobái. Ahogy ő maga mesélte, már a főiskolai évek alatt megjelent az alkohol az életében, a kétezres évek elejére pedig komoly veszélybe sodorta saját magát. A lejtmenet fájdalmas volt, de aztán rájött, hogy van visszaút a Blikk cikke szerint.
Hujber Feri meg az ötletei
„Rólam mindenki azt hiszi, hogy én kokainozom vagy kokainoztam, vagy gyógyszerfüggő vagyok, és nekem soha semmi ilyesmi nem volt.
Én a füvet azt azért kezdtem szívni 2014-ben talán, mert le akartam tenni az alkoholt.
Azt gondoltam, ha erre váltok, akkor a fű egy nyugodt állapotot okoz, azzal relaxálni szoktak, egy kicsit sámánisztikus, indiános, mindaz a kör, ami nekem bejött, hogy hogyan kell révülni. Akkor le tudtam tenni az alkoholt, de a fű az egy nagyobb poklot hozott, mint amit én valaha gondoltam” – árulta el a színész Hámori Barbara A Te Kék Zónád című podcastjében, hozzátéve:
13-14 füves cigit elszívott naponta.
Aztán szóba került, hogy közel egy évtizede egy reggeli tévéműsorban botrányosan szerepelt, ami alapjaiban forgatta fel az életét. Akkori viselkedése lavinát indított el: szakmailag háttérbe szorult, a magánéletében pedig sorra omlottak össze a biztos pontok, a házassága is ráment, és a családi kapcsolatai is megromlottak. Most nyíltan beszélt arról, hogy mindez tudatos provokáció volt a részéről, szándékosan feszegette a határokat, és ezt a döntését ma sem bánja, sőt, kifejezetten vállalja.
Ki voltam égve szakmailag. Tele volt a hócipőm azzal a politikával, amit akkor folytattak és amire én rámentem, hogy éjjel-nappal a politikai híreket böngésztem, hogy megint milyen gonoszságba csúszik bele a kormányunk. Én abba beleőrültem. Plusz voltam egy olyan házasságban, ami már akkor nagyon a végét járta. Éreztem, ha valami nem történik, akkor én tényleg meg fogok halni. Először volt egy szívleállásom aztán meg volt egy sztrókom. Nagy volt a belső feszültség és az önpusztítás. Én ott ki akartam szállni, miközben ott volt a fél éves kislányom. Elképesztő, hogy milyen poklot jártam meg. Éreztem, ha nem történik valami, akkor én bele fogok pusztulni. És én nem akartam még elmenni”
– mesélte a színész, aki a történtek után egy időre elhagyta az országot, majd hazatérve vidéken telepedett le a szüleinél. Ekkor döntött úgy, hogy szakemberhez fordul, és segítséget kér, hogy jobban legyen.
Ma már jóval tudatosabban éli a mindennapjait, kiegyensúlyozottabb és nyugodtabb az élete.
Felesége, Krisztina a legnehezebb időszakokban is kitartott mellette, és aztán megszületett közös kisfiuk is. Feri részben miatta döntött úgy, hogy gyökeresen változtat az életén.
Korábban attól tartott, hogy a családalapítás majd háttérbe szorítja a színészetet, de az élet rácáfolt erre. Ma már kerüli a szélsőségeket, legyen szó hitről, életvitelről vagy szakmai kérdésekről, és tudatosan igyekszik távol maradni mindattól, ami kibillentheti az egyensúlyából. Azért azt nem tagadja, néha ma is lecsúszik egy-egy korty.
Kontrolláltan alkoholt fogyasztok, az van. Füvet nem, egyáltalán nem. Én soha, semmilyen drogot, most ki merem jelenteni. Próbálni az más. Az ember egy kezén meg tudja számolni, hogy hányszor próbálta, én mindig adtam neki egy esélyt, az egy más dolog. De használni? Soha. Nem drogozom, nem drogoztam. Sose szedtem se gyógyszert, se nem szívogatok”
– tette hozzá.
