Ennél idiótább ötlet nem juthatott volna eszébe az alkoholista Hujber Ferinek

Hujber Feri története jól mutatja, hogy a legnagyobb mélységek sokszor egy új kezdet előszobái. Ahogy ő maga mesélte, már a főiskolai évek alatt megjelent az alkohol az életében, a kétezres évek elejére pedig komoly veszélybe sodorta saját magát. A lejtmenet fájdalmas volt, de aztán rájött, hogy van visszaút a Blikk cikke szerint.

Hujber Ferinek „remek” ötlete támadt – Fotó: MW Bulvár

Hujber Feri meg az ötletei

„Rólam mindenki azt hiszi, hogy én kokainozom vagy kokainoztam, vagy gyógyszerfüggő vagyok, és nekem soha semmi ilyesmi nem volt.

Én a füvet azt azért kezdtem szívni 2014-ben talán, mert le akartam tenni az alkoholt.

Azt gondoltam, ha erre váltok, akkor a fű egy nyugodt állapotot okoz, azzal relaxálni szoktak, egy kicsit sámánisztikus, indiános, mindaz a kör, ami nekem bejött, hogy hogyan kell révülni. Akkor le tudtam tenni az alkoholt, de a fű az egy nagyobb poklot hozott, mint amit én valaha gondoltam” – árulta el a színész Hámori Barbara A Te Kék Zónád című podcastjében, hozzátéve:

13-14 füves cigit elszívott naponta.

Aztán szóba került, hogy közel egy évtizede egy reggeli tévéműsorban botrányosan szerepelt, ami alapjaiban forgatta fel az életét. Akkori viselkedése lavinát indított el: szakmailag háttérbe szorult, a magánéletében pedig sorra omlottak össze a biztos pontok, a házassága is ráment, és a családi kapcsolatai is megromlottak. Most nyíltan beszélt arról, hogy mindez tudatos provokáció volt a részéről, szándékosan feszegette a határokat, és ezt a döntését ma sem bánja, sőt, kifejezetten vállalja.

Ki voltam égve szakmailag. Tele volt a hócipőm azzal a politikával, amit akkor folytattak és amire én rámentem, hogy éjjel-nappal a politikai híreket böngésztem, hogy megint milyen gonoszságba csúszik bele a kormányunk. Én abba beleőrültem. Plusz voltam egy olyan házasságban, ami már akkor nagyon a végét járta. Éreztem, ha valami nem történik, akkor én tényleg meg fogok halni. Először volt egy szívleállásom aztán meg volt egy sztrókom. Nagy volt a belső feszültség és az önpusztítás. Én ott ki akartam szállni, miközben ott volt a fél éves kislányom. Elképesztő, hogy milyen poklot jártam meg. Éreztem, ha nem történik valami, akkor én bele fogok pusztulni. És én nem akartam még elmenni”

– mesélte a színész, aki a történtek után egy időre elhagyta az országot, majd hazatérve vidéken telepedett le a szüleinél. Ekkor döntött úgy, hogy szakemberhez fordul, és segítséget kér, hogy jobban legyen.