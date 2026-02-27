Óriási tűz és füst Budapesten, kilométerekről is látszik – képek, videó

Mintegy 150 köbméternyi szemét gyulladt ki egy hulladékfeldolgozó telepen a XXIII. kerületi Ócsai úton – hozta le az MTI pénteken katasztrófavédelem honlapja alapján.

Kigyulladt egy hulladékfeldolgozó a XXIII. kerületben

Fotó: olvasói fotó

Három vízsugárral oltják a hulladékfeldolgozót

A fővárosi hivatásos tűzoltók három vízsugárral kezdték meg az oltást. A helyszínre további hivatásos és önkéntes egységek is elindultak, miközben hat munkagép már megkezdte a szemétkupacok megbontását a tűz terjedésének megfékezése érdekében.