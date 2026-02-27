Hírlevél
Óriási tűz és füst Budapesten, kilométerekről is látszik – képek, videó

Tűz ütött ki pénteken a XXIII. kerületi Ócsai úton egy ipari telepen. A hulladékfeldolgozó területén mintegy 150 köbméternyi szemét gyulladt ki, a lángokat több egység próbálja megfékezni.
Mintegy 150 köbméternyi szemét gyulladt ki egy hulladékfeldolgozó telepen a XXIII. kerületi Ócsai úton – hozta le az MTI pénteken katasztrófavédelem honlapja alapján.

Kigyulladt egy hulladékfeldolgozó a XXIII. kerületben
Fotó: olvasói fotó

Három vízsugárral oltják a hulladékfeldolgozót

A fővárosi hivatásos tűzoltók három vízsugárral kezdték meg az oltást. A helyszínre további hivatásos és önkéntes egységek is elindultak, miközben hat munkagép már megkezdte a szemétkupacok megbontását a tűz terjedésének megfékezése érdekében.

 

