Óriási tűz és füst Budapesten, kilométerekről is látszik – képek, videó

Tűz ütött ki pénteken a XXIII. kerületi Ócsai úton egy ipari telepen. A hulladékfeldolgozó területén mintegy 150 köbméternyi szemét gyulladt ki, a lángokat több egység próbálja megfékezni.
Három vízsugárral oltják a hulladékfeldolgozót
A fővárosi hivatásos tűzoltók három vízsugárral kezdték meg az oltást. A helyszínre további hivatásos és önkéntes egységek is elindultak, miközben hat munkagép már megkezdte a szemétkupacok megbontását a tűz terjedésének megfékezése érdekében.
