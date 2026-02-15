Úgy tűnt, a Huszti ikrek tragédiáját már nem lehet fokozni, de tévedtünk

Egy éve és egy hónapja, 2025. január 7-én éjjel eltűnt a 32 éves Huszti Henrietta és Huszti Eliza a skóciai Aberdeen városában. A Huszti ikrek ekkor tíz éve éltek Skóciában, bérelt lakásban laktak, dolgoztak, jövőt terveztek. A család szerint lakásvásárlásra gyűjtöttek, stabil életet építettek. Az eltűnésük napján azonban váratlan fordulat történt: értesítették a lakástulajdonost, hogy felmondják a bérleti szerződést, és nem térnek vissza az ingatlanba. A család erről mit sem tudott és azóta sem derült ki, hogy mi állt a váratlan döntés mögött.

A Huszti ikrek, Eliza és Henrietta

Fotó: Bors

Egy éve kezdődött a Huszti ikrek tragédiája

A városi térfigyelő kamerák január 7-én hajnali 2 óra 12 perckor rögzítették lépteiket, utoljára. A felvételeken az látszik, ahogy átkelnek a Dee folyón átívelő Victoria hídon, majd jobbra fordulnak a folyóparti sétány felé, az Aberdeen Boat Club csónakházának irányába. A Victoria híd és a Queen Elizabeth híd közötti szakaszon később hetekig tartó, intenzív kutatás zajlott: búvárok, vízimentők, keresőkutyák dolgoztak a területen. Az eltűnés bejelentése még aznap megtörtént. A skót rendőrség nagyszabású keresést indított, amelyet január végén eredmény nélkül lezártak.

Néhány nappal később, január 31-én két holttestet találtak a Dee folyóban, nem messze attól a helytől, ahol az ikreket utoljára látták. A hatóságok hivatalosan azonosították az áldozatokat: Huszti Henrietta és Huszti Eliza voltak azok.

A halotti bizonyítvány mindkettőjük esetében vízbe fulladást jelölte meg halálokként. A rendőrség már a kezdetektől hangsúlyozta, hogy semmi nem utal idegenkezűségre, és nem kezelik az ügyet bűncselekményként.

David Howieson főfelügyelő közlése szerint „nincs nyilvánvaló gyanús körülmény”, a vizsgálatok azonban a halál pontos körülményeinek tisztázása érdekében folytatódtak.

A család ugyanakkor nem fogadta el a hivatalos következtetéseket. Az édesapa, Huszti Miklós, aki több mint egy évtizede nem találkozott lányaival, a magyar lapoknak nyilatkozva kizártnak tartotta, hogy az ikrek öngyilkosságot követtek volna el. A fiútestvér, Huszti József a BBC News-nak azt mondta:

testvérei szoros kapcsolatban éltek,

közös terveik voltak,

és semmi nem utalt arra, hogy önként vetettek volna véget az életüknek.

Az ügy körül időközben alternatív értelmezések is megjelentek. Egy, Skóciában élő volt nyomozótiszt nyilvánosan kétségbe vonta a hivatalos álláspontot, és gyilkosság lehetőségét vetette fel, bár erre konkrét bizonyítékot nem mutatott be. A hatóságok következetesen kitartottak amellett, hogy harmadik fél nem érintett az ikrek tragédiájában.