Úgy tűnt, a Huszti ikrek tragédiáját már nem lehet fokozni, de tévedtünk

Egy éve és egy hónapja, 2025. január 7-én éjjel eltűnt a 32 éves Huszti Henrietta és Huszti Eliza a skóciai Aberdeen városában. A Huszti ikrek ekkor tíz éve éltek Skóciában, bérelt lakásban laktak, dolgoztak, jövőt terveztek. A család szerint lakásvásárlásra gyűjtöttek, stabil életet építettek. Az eltűnésük napján azonban váratlan fordulat történt: értesítették a lakástulajdonost, hogy felmondják a bérleti szerződést, és nem térnek vissza az ingatlanba. A család erről mit sem tudott és azóta sem derült ki, hogy mi állt a váratlan döntés mögött.
Egy éve kezdődött a Huszti ikrek tragédiája
A városi térfigyelő kamerák január 7-én hajnali 2 óra 12 perckor rögzítették lépteiket, utoljára. A felvételeken az látszik, ahogy átkelnek a Dee folyón átívelő Victoria hídon, majd jobbra fordulnak a folyóparti sétány felé, az Aberdeen Boat Club csónakházának irányába. A Victoria híd és a Queen Elizabeth híd közötti szakaszon később hetekig tartó, intenzív kutatás zajlott: búvárok, vízimentők, keresőkutyák dolgoztak a területen. Az eltűnés bejelentése még aznap megtörtént. A skót rendőrség nagyszabású keresést indított, amelyet január végén eredmény nélkül lezártak.
Néhány nappal később, január 31-én két holttestet találtak a Dee folyóban, nem messze attól a helytől, ahol az ikreket utoljára látták. A hatóságok hivatalosan azonosították az áldozatokat: Huszti Henrietta és Huszti Eliza voltak azok.
A halotti bizonyítvány mindkettőjük esetében vízbe fulladást jelölte meg halálokként. A rendőrség már a kezdetektől hangsúlyozta, hogy semmi nem utal idegenkezűségre, és nem kezelik az ügyet bűncselekményként.
David Howieson főfelügyelő közlése szerint „nincs nyilvánvaló gyanús körülmény”, a vizsgálatok azonban a halál pontos körülményeinek tisztázása érdekében folytatódtak.
A család ugyanakkor nem fogadta el a hivatalos következtetéseket. Az édesapa, Huszti Miklós, aki több mint egy évtizede nem találkozott lányaival, a magyar lapoknak nyilatkozva kizártnak tartotta, hogy az ikrek öngyilkosságot követtek volna el. A fiútestvér, Huszti József a BBC News-nak azt mondta:
- testvérei szoros kapcsolatban éltek,
- közös terveik voltak,
- és semmi nem utalt arra, hogy önként vetettek volna véget az életüknek.
Az ügy körül időközben alternatív értelmezések is megjelentek. Egy, Skóciában élő volt nyomozótiszt nyilvánosan kétségbe vonta a hivatalos álláspontot, és gyilkosság lehetőségét vetette fel, bár erre konkrét bizonyítékot nem mutatott be. A hatóságok következetesen kitartottak amellett, hogy harmadik fél nem érintett az ikrek tragédiájában.
A tragédiát súlyosbította a család anyagi helyzete
A nemzetközi holttest-szállítás költsége a sajtóértesülések szerint megközelítette volna a 45 ezer fontot, amit a család nem tudott vállalni, ezért a hamvasztás mellett döntöttek, és az urnákat egy hátizsákban szállították haza Magyarországra.
2025 júniusában a Huszti ikrek hamvait végső nyugalomra helyezték a család magyarországi otthonához közeli temetőben, Monoron, és Skóciában is tartottak megemlékezést.
A hivatalos narratíva lezártnak tekinti az ügyet: két fiatal nő vízbe fulladt, idegenkezűség nem merült fel. A család számára azonban a kérdések egy része nyitva maradt.
A Blikk beszámolója szerint Huszti Miklós néhány nappal ezelőtt, hétfőn, váratlanul elhunyt. Hozzátartozók elmondása alapján az édesapa néhány nappal korábban még csak megfázásra panaszkodott, nem tűnt súlyosnak az állapota. A tragikus napon lefeküdt pihenni, de többé nem ébredt fel. Halála újabb csapás a család számára, amely alig néhány hónapja temette el a két fiatal nőt.