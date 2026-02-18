„Élő ember igazolványt” mutatott fel a kamurendszámmal közlekedő hatvani sofőr

A hatvani járőrök szúrták ki a szabálytalan, piros karakterekből álló rendszámtáblát egy autón, amit azonnal félreállítottak. Az ellenőrzés során kiderült: nem ez az egyetlen furcsaság az ügyben. A sofőr ugyanis egy „Universal Pass”, illetve egy „Élő ember igazolvány” feliratú kártyával próbálta igazolni magát, amelyen lakóhelyként a Föld bolygó volt megnevezve. A férfi közölte a rendőrökkel, hogy hivatalos személyi igazolványát nem hajlandó használni – írja a Rendészeti Államtitkárság Facebook-posztja alapján a Heol.hu.

Így néz ki az Élő ember igazolvány Fotó: Rendészeti Államtitkárság

Nem csak az igazolvány volt problémás

Az intézkedés során végül elárulta a valós adatait, ezek alapján kiderült, hogy nem rendelkezik érvényes jogosítvánnyal, a jármű forgalmi engedélye lejárt, az autót pedig korábban kivonták a forgalomból. Az eredeti rendszámtáblát a férfi saját maga cserélte le a piros álrendszámra.

Eljárás indult vele szemben

Kihallgatásán a férfi nem fogadta el a gyanúsítotti minősítést, vitatta a bűnügyi nyilvántartásba vételt, és a jegyzőkönyvet sem volt hajlandó aláírni. Kijelentette azt is, hogy a rendőröket nem engedi be az otthonába, mert álláspontja szerint az a nemzetközi jog alapján erőszaknak minősülne.

A hatóság egyedi azonosító jellel visszaélés bűntette miatt indított eljárást vele szemben.

