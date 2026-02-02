Élet-halál harc egy betörés után – a rendőrök mentették meg a bácsit

Hírlevél
Egy átlagos nap pillanatok alatt rémálommá vált egy baranyai településen. A sokkoló események közepette egy infarktus is bekövetkezett, miután egy 73 éves férfi szembesült azzal, hogy betörtek az otthonába.
Az infarktus nem válogat, különösen akkor nem, ha hirtelen sokk éri az embert. Egy 73 éves gödrei férfi akkor lett rosszul, amikor tetten érte a betörőt, aki behatolt az otthonába. A férfi ugyan értesítette a rendőrséget, a feszültséget azonban a szervezete már nem bírta feldolgozni – írta a Bors.

Mire a helyszínelés megkezdődött, az idős férfi állapota hirtelen romlani kezdett. Légzése felgyorsult, majd egyik pillanatról a másikra leállt. A rendőrök azonnal közbeléptek és megkezdték az életmentést.

Infarktus a betörés után

Járányi Norbert zászlós és Tumpek György zászlós felváltva végezték a mellkaskompressziót, miközben folyamatos kapcsolatban voltak a mentőszolgálattal. A bácsit többször sikerült visszahozni, ám az állapota újra és újra válságosra fordult. A rendőrök azonban nem adták fel és kitartó munkájuk végül meghozta az eredményt.

A mentők kiérkezése után sikerült stabilizálni a férfi állapotát, majd kórházba szállították. Az orvosok szerint az időben megkezdett újraélesztés nélkül aligha élte volna túl az infarktus következményeit.

Miközben az életmentés zajlott, a komlói rendőrök sem tétlenkedtek és az idős férfi személyleírása alapján rövid időn belül elfogták a betörőt. Kiderült, hogy a férfi nem először került összeütközésbe a törvénnyel és egy nappal korábban egy másik ingatlanba is betört, jelentős anyagi kárt okozva, valamint zaklatás miatt is eljárás indult ellene.

A múlt héten az egri piacon is történt egy elképesztő betörés, az elkövetőknek fogalma nem volt arról, hogy a biztonsági kamera mindent vesz.

 

