Élet-halál harc egy betörés után – a rendőrök mentették meg a bácsit

Az infarktus nem válogat, különösen akkor nem, ha hirtelen sokk éri az embert. Egy 73 éves gödrei férfi akkor lett rosszul, amikor tetten érte a betörőt, aki behatolt az otthonába. A férfi ugyan értesítette a rendőrséget, a feszültséget azonban a szervezete már nem bírta feldolgozni – írta a Bors.

Infarktust kapott a 73 éves idős férfi

Mire a helyszínelés megkezdődött, az idős férfi állapota hirtelen romlani kezdett. Légzése felgyorsult, majd egyik pillanatról a másikra leállt. A rendőrök azonnal közbeléptek és megkezdték az életmentést.

Infarktus a betörés után

Járányi Norbert zászlós és Tumpek György zászlós felváltva végezték a mellkaskompressziót, miközben folyamatos kapcsolatban voltak a mentőszolgálattal. A bácsit többször sikerült visszahozni, ám az állapota újra és újra válságosra fordult. A rendőrök azonban nem adták fel és kitartó munkájuk végül meghozta az eredményt.

A mentők kiérkezése után sikerült stabilizálni a férfi állapotát, majd kórházba szállították. Az orvosok szerint az időben megkezdett újraélesztés nélkül aligha élte volna túl az infarktus következményeit.

Miközben az életmentés zajlott, a komlói rendőrök sem tétlenkedtek és az idős férfi személyleírása alapján rövid időn belül elfogták a betörőt. Kiderült, hogy a férfi nem először került összeütközésbe a törvénnyel és egy nappal korábban egy másik ingatlanba is betört, jelentős anyagi kárt okozva, valamint zaklatás miatt is eljárás indult ellene.

