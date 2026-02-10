Lehet menőnek lenni drogok nélkül is – ez az influenszer keményen meghúzta a vörös vonalat

Trunk Tamás neve elsősorban a sneaker- és streetwear-világból lehet ismerős. A Z-generáció egyik főinfluenszere volt az elsők között Magyarországon, aki videókat kezdett készíteni divatos sportcipőkről, utcai öltözködésről és a hozzá tartozó életérzésről. A fiatalok számára a sneaker nem csupán cipő, hanem egyfajta önkifejezési eszköz, ami a szabadságot, az egyediséget és a kreativitást jelképezi – írja a Bors.

Trunk Tamás influenszer szerint a stílus és a siker nem a drogokon múlik, a határokat meg kell húzni

Fotó: Borsonline.hu / Kunos Attila

Itt nincs alku: a Z generációs influenszer nemet mond a drogokra

Tamás azonban nemcsak tartalomgyártó, hanem vállalkozó is. Előadásokat tart hazai és külföldi cégeknek márkaépítésről, miközben saját bevallása szerint fontos küldetésének tekinti az értékek átadását. Ebben nagy szerepe volt a nagymamájának is, aki nyelvészként a tanulás és az olvasás szeretetére nevelte, miközben nyitott maradt a modern művészetek és a streetkultúra iránt is.

A fiatal influenszer célja az is, hogy Magyarországot feltegye Európa streetkulturális térképére. Úgy látja, rengeteg tehetséges alkotó, rapper és márkatulajdonos dolgozik itthon, akik közül sokan a barátai. Szerinte a trendek ismerete fontos, de még fontosabb a mértéktartás és az önbecsülés.

Nyelvész nagymamám, aki közben nagyon nyitott a streetwear világra és a modern művészetekre is - sokat tett azért, hogy a tanulás, a nyelv és a könyvek szeretetét magamba szívjam. De emellett ugyanúgy célom, hogy Európában legnagyobb eseményemmel Magyarországot a streetkultúra világtérképére feltegyem. Hihetetlen sok a tehetséges alkotó, rapper, streetwear-márka tulajdonos, vállalkozó itthon ebben a közegben, köztük nagyon sok barátom van. De ebben a szellemiségben építkezem, ahol számomra érték a mértéktartás, amellett, hogy teljesen rálátok a világ trendjeire. Fontos, hogy értékeljük magunkat és ne szaladjunk mindenben a trendek után"

– nyilatkozta a Borsnak.

Van azonban egy téma, amiben Trunk Tamás nem ismer kompromisszumot: a kábítószer-fogyasztás. Elmondása szerint soha nem próbált ki drogokat, nem ivott alkoholt és a bulizás sem volt része az életének, még akkor sem, ha a megjelenése sokak szemében „vadnak” tűnhet.

Attól még, hogy őrült egy szettem, nem ittam, nem kábítószereztem még soha és bulizni sem jártam.

Úgy véli, ma a fiatalok körében túlzottan elbagatellizálják a drogok veszélyeit. Míg a korábbi generációk egyértelműen elutasították a kábítószereket, addig ma ez a kérdés sokaknál elmosódott. „Soft” témává vált, amit nem mindenki tart automatikusan rossznak.

Nagyon fontos a lazaság, de még fontosabb, hogy átadjuk a fiataloknak a kábítószer-fogyasztás veszélyeivel kapcsolatos információt. Ezt a témát a mai fiataloknál sokszor elpuhították. Az előző generációk klasszikus értékrenddel viszonyultak a drogokhoz. Most felnő egy generáció, amelynél ez már nem ilyen egyértelmű. Soft téma lett, nem tartják egyértelműen rossznak. Pedig fontos, hogy legyen egy határ: a kábítószer nem jó. Attól még, hogy valaki rapzenét hallgat és éli a kultúrát, abszolút meghúzhatja a határokat saját életében!

Tamás szerint éppen ezért kell világosan kimondani: a drog nem jó.

Hangsúlyozza, hogy attól még, hogy valaki rapzenét hallgat, streetwearben jár és követi a kultúrát, igenis meghúzhatja a saját határait. A lazaság fontos – mondja –, de az egészség és a józan döntések még fontosabbak.