hatóságok

Nyoma veszett Tenerife úrnőjének

31 perce
Olvasási idő: 3 perc
Elfogatóparancsot adtak ki egy magyar TikTokker ellen, akit már egy ideje keresnek a hatóságok. Az influenszer, akinek az a neve, hogy Tenerife úrnője, nem Magyarországon él, ami alaposan megnehezíti a rendőrök dolgát.
A rendőrség keresi Jamrik‑Pordány Brigitta magyar influenszert, aki a közösségi médiában lett ismert. Az egy hónapon belül a 40-ik születésnapját betöltő nőt hivatalosan is körözik, elfogatóparancs van érvényben ellene – írta meg a Bors.

A Tenerifén élő magyar influenszert jelenleg is keresik a hatóságok
Fotó: Police

Eljárás indult a magyar influenszer ellen

Nem sokkal azután, hogy Molnár Gusztáv neve is hasonló ügy miatt került elő, most egy újabb ismert magyar személy után nyomoznak a hatóságok. A TikTokon „Tenerife úrnőjeként” ismert nő azonban nagy valószínűséggel nincs az országban, mivel már évek óta a spanyolországi Tenerifén él. Korábban sem volt ismeretlen a rendőrség számára, egyszer már felkerült a körözési listára, akkor internetes agresszióval kapcsolatos ügy miatt.

Most viszont ennél komolyabb dologról van szó. 

A gyanú szerint kiskorú veszélyeztetése miatt kell felelnie a nőnek.

A police.hu adatai szerint a Budapesti XXI. Kerületi Rendőrkapitányság foglalkozik az ügyével. Az elfogatóparancsot a Fővárosi Törvényszék büntetés-végrehajtási csoportja adta ki ellene.

Az információk alapján a körözést 2025. június 17-én rendelték el, de azóta sem sikerült a nyomára bukkanni.

A rendőrök azóta is próbálják megtalálni, nem sok sikerrel.
 

 

