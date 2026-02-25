Bűncselekménnyel érintett ingatlant vett egy nő, az összes pénzét elveszítette

A fiatal nő öröme határtalan volt, amikor másfél évvel ezelőtt végre rátalált a 33 millió forintba kerülő XIII. kerületi ingatlanra. Egy nem túl jó állapotú, felújításra szoruló lakásról volt szó, így a vételár reálisnak tűnt. A vevő alapos volt: utánajárt az ingatlannak, ellenőrizte a tulajdoni lapot, és ügyvéddel vágott bele az adásvételbe. Egy apróságot leszámítva minden rendben lévőnek tűnt: egy 12 ezer forintos végrehajtás terhelte a lakást, ám ezt az eladó rendezte, így látszólag minden akadály elhárult az adás-vétel elől. Nem sokkal később azonban jött a hideg zuhany – írja a Blikk.
– Azon a napon, amikor az adásvételi szerződést beadtuk a földhivatalhoz, az adóhatóság neve alatt megjelent egy 1 milliós végrehajtás is a lakáson. Ugyan a tulajdonos ezt is rendezte, ám másfél hónapra megállt a folyamat. Közben elmentünk nyaralni, én bár megfogadtam, hogy ez idő alatt nem nézegetem majd az interneten a tulajdoni lapot, az utolsó napon nem bírtam ki, így ránéztem – mesélte Csilla.
Korábban jogszerűtlenül szerezhették meg az ingatlant
A nő azzal szembesült, hogy a neve eltűnt a széljegyről, ahova bejegyzik a vásárlót, illetve a tulajdonjogra irányuló igényt. Csilla összeomlott, amikor kiderült, hogy a lakás valamiféle bűncselekményben érintett. Valószínűleg a hárommal korábbi tulajdonostól jogszerűtlenül szerezte meg valaki az ingatlant, ezért nemcsak őt törölték a széljegyről, hanem azt is, aki eladta neki a lakást, sőt, az őt megelőző tulajdonost is.
Jogi úton próbál elégtételt szerezni
Az egyszer csak pénz és lakás nélkül maradt fiatal nő nem érti, a földhivatal hogyan tehette meg ezt, hiszen ő semmilyen értesítést nem kapott a történtekről, és arról sem volt tudomása, hogy az ingatlannal bármilyen probléma lenne. Csilla azóta polgári pert indított, amelyben – a szerződés érvénytelenségére hivatkozva – visszakövetelte az eladótól a pénzt, ám a bíróság érvényesnek találta a kontraktust, így elutasította a kérelmét. Indított egy közigazgatási pert is, amelyben a földhivatal eljárását támadta meg, csakhogy ugyanezt az eljárást elindította a volt tulaj is, így a nő csak a második a sorban. Ez az ügy jelenleg a Kúriánál van.
Nem csak a pénze, az egészsége is ráment az ingatlanügyletre
Csilla a történtek miatt hosszú ideig csak altatóval tudott aludni, végül pszichológus segítségével szabadult meg a gyógyszerektől.
Mindenemet arra tettem fel, hogy egyszer vehessek egy saját lakást, amire hosszú éveken át spóroltam. Végül kisebb részben örökségből, nagyobb részben a saját spórolt pénzemből tudtam megvenni az ingatlant, ám most úgy tűnik, minden odaveszett”
– panaszolta a fiatal nő, aki a párjával jelenleg albérletben lakik. Az elbukott vételárral együtt – a bírósági költségeket és az albérletet is beleszámolva – már 41 millió forint mínuszban van, és még mindig nem kapott magyarázatot arra, hogyan vehettek el tőle egy ingatlant egy pillanat alatt úgy, hogy valaki a földhivatalban egyszerűen kitörölte a nevét.
Budapest Főváros Kormányhivatala a konkrét esettel kapcsolatban nem adhatott tájékoztatást, ám közölték, hogy „a kormányhivatal mindig a jogszabályok szerint jár el, és a döntéseivel kapcsolatban megteszi a megfelelő értesítést. A korábbi jogszabály szerint a jogi képviselőt, a hatályos jogszabály szerint a jogi képviselő mellett az ügyfelet is értesíti”.
