Bűncselekménnyel érintett ingatlant vett egy nő, az összes pénzét elveszítette

A fiatal nő öröme határtalan volt, amikor másfél évvel ezelőtt végre rátalált a 33 millió forintba kerülő XIII. kerületi ingatlanra. Egy nem túl jó állapotú, felújításra szoruló lakásról volt szó, így a vételár reálisnak tűnt. A vevő alapos volt: utánajárt az ingatlannak, ellenőrizte a tulajdoni lapot, és ügyvéddel vágott bele az adásvételbe. Egy apróságot leszámítva minden rendben lévőnek tűnt: egy 12 ezer forintos végrehajtás terhelte a lakást, ám ezt az eladó rendezte, így látszólag minden akadály elhárult az adás-vétel elől. Nem sokkal később azonban jött a hideg zuhany – írja a Blikk.

A fiatal nő pénz és ingatlan nélkül maradt, most albérletben lakik párjával

Fotó: illusztráció/Pexels.com

– Azon a napon, amikor az adásvételi szerződést beadtuk a földhivatalhoz, az adóhatóság neve alatt megjelent egy 1 milliós végrehajtás is a lakáson. Ugyan a tulajdonos ezt is rendezte, ám másfél hónapra megállt a folyamat. Közben elmentünk nyaralni, én bár megfogadtam, hogy ez idő alatt nem nézegetem majd az interneten a tulajdoni lapot, az utolsó napon nem bírtam ki, így ránéztem – mesélte Csilla.

Korábban jogszerűtlenül szerezhették meg az ingatlant

A nő azzal szembesült, hogy a neve eltűnt a széljegyről, ahova bejegyzik a vásárlót, illetve a tulajdonjogra irányuló igényt. Csilla összeomlott, amikor kiderült, hogy a lakás valamiféle bűncselekményben érintett. Valószínűleg a hárommal korábbi tulajdonostól jogszerűtlenül szerezte meg valaki az ingatlant, ezért nemcsak őt törölték a széljegyről, hanem azt is, aki eladta neki a lakást, sőt, az őt megelőző tulajdonost is.

Jogi úton próbál elégtételt szerezni

Az egyszer csak pénz és lakás nélkül maradt fiatal nő nem érti, a földhivatal hogyan tehette meg ezt, hiszen ő semmilyen értesítést nem kapott a történtekről, és arról sem volt tudomása, hogy az ingatlannal bármilyen probléma lenne. Csilla azóta polgári pert indított, amelyben – a szerződés érvénytelenségére hivatkozva – visszakövetelte az eladótól a pénzt, ám a bíróság érvényesnek találta a kontraktust, így elutasította a kérelmét. Indított egy közigazgatási pert is, amelyben a földhivatal eljárását támadta meg, csakhogy ugyanezt az eljárást elindította a volt tulaj is, így a nő csak a második a sorban. Ez az ügy jelenleg a Kúriánál van.