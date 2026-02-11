Transznemű nő férfiként követhette el az iskolai lövöldözést

Halálos iskolai lövöldözés sokkolta kedden a kanadai Brit Kolumbia tartományban fekvő Tumbler Ridge kisvárosát. A helyi középiskolában történt támadásban legalább tíz ember meghalt, köztük a feltételezett elkövető is. A mészárlás után több mint húsz sérült került kórházba, közülük két ember állapota válságos. A hatóságok lezárták az iskola környékét, a rendőrség nagyszabású akcióban vizsgálja a tragédia körülményeit. A megrázó eset teljesen megbénította a kisváros életét, a helyiek döbbenten próbálják feldolgozni a történteket. Az első hírekben az állt, hogy egy nő tehette, aztán kiderült, hogy nem.

Fotó: Twitter/X

Transznemű volt a kanadai iskolai lövöldözés feltételezett elkövetője

Hivatalosan még nem hozták nyilvánosságra a támadó nevét. Korábban annyit lehetett tudni, hogy a rendőrségi közleményben nőként írták le a fegyverest. Időközben azonban a Juno News kiderítette, hogy Jesse Strang a felelős a támadásért, amit Russell G. Stranggal, a 18 éves támadó nagybátyja is megerősített, hozzátéve: Jesse transznemű volt, és ő ölt meg tíz embert,aztán magát is. A feltételezett elkövetőről ebben a cikkben, ide kattintva láthat fényképet.

Egy, feltehetően Jesse tulajdonában álló nyilvános YouTube-fiókon transznemű zászló látható, a profilon pedig a „she/her” (női) névmásokat használta.

A Western Standard szintén hasonló információkhoz jutott. Két helyi fiatal megerősítette, hogy Strang transzneműként azonosította magát.

Az elkövetőt már azonosították, az indíték viszont továbbra sem ismert. Ken Floyd rendőrfelügyelő úgy fogalmazott: a nyomozók „jelenleg nincsenek abban a helyzetben, hogy megértsék, mi motiválhatta ezt a tragédiát”. Azt is vizsgálják, milyen kapcsolatban álltak az áldozatok a támadóval. Ha valóban Strang tette vajon mi lehetett az indíték?

„Feltehetően zaklatták, bántottak az iskolában a nemi identitása miatt, és bosszúból csekedhetett, már ha ő is odajárt és ismerte a diákokat”

– mondta Kitanics Márk igazságügyi pszichológus szakértő, túsztárgyaló, kriminálpszichológus, több, mint 20 éves tapasztalata van az erőszakos bűncselekmények szakértői vizsgálatában.