Transznemű nő férfiként követhette el az iskolai lövöldözést

Halálos iskolai lövöldözés sokkolta kedden a kanadai Brit Kolumbia tartományban fekvő Tumbler Ridge kisvárosát. A helyi középiskolában történt támadásban legalább tíz ember meghalt, köztük a feltételezett elkövető is. A mészárlás után több mint húsz sérült került kórházba, közülük két ember állapota válságos. A hatóságok lezárták az iskola környékét, a rendőrség nagyszabású akcióban vizsgálja a tragédia körülményeit. A megrázó eset teljesen megbénította a kisváros életét, a helyiek döbbenten próbálják feldolgozni a történteket. Az első hírekben az állt, hogy egy nő tehette, aztán kiderült, hogy nem.
Transznemű volt a kanadai iskolai lövöldözés feltételezett elkövetője
Hivatalosan még nem hozták nyilvánosságra a támadó nevét. Korábban annyit lehetett tudni, hogy a rendőrségi közleményben nőként írták le a fegyverest. Időközben azonban a Juno News kiderítette, hogy Jesse Strang a felelős a támadásért, amit Russell G. Stranggal, a 18 éves támadó nagybátyja is megerősített, hozzátéve: Jesse transznemű volt, és ő ölt meg tíz embert,aztán magát is. A feltételezett elkövetőről ebben a cikkben, ide kattintva láthat fényképet.
Egy, feltehetően Jesse tulajdonában álló nyilvános YouTube-fiókon transznemű zászló látható, a profilon pedig a „she/her” (női) névmásokat használta.
A Western Standard szintén hasonló információkhoz jutott. Két helyi fiatal megerősítette, hogy Strang transzneműként azonosította magát.
Az elkövetőt már azonosították, az indíték viszont továbbra sem ismert. Ken Floyd rendőrfelügyelő úgy fogalmazott: a nyomozók „jelenleg nincsenek abban a helyzetben, hogy megértsék, mi motiválhatta ezt a tragédiát”. Azt is vizsgálják, milyen kapcsolatban álltak az áldozatok a támadóval. Ha valóban Strang tette vajon mi lehetett az indíték?
„Feltehetően zaklatták, bántottak az iskolában a nemi identitása miatt, és bosszúból csekedhetett, már ha ő is odajárt és ismerte a diákokat”
– mondta Kitanics Márk igazságügyi pszichológus szakértő, túsztárgyaló, kriminálpszichológus, több, mint 20 éves tapasztalata van az erőszakos bűncselekmények szakértői vizsgálatában.
A feltételezett támadó agresszivitását jól mutatja, hogy állíatólag még azelőtt megölte az édesanyját és az öccsét, hogy az iskolába ment. Mindketten jól ismert tagjai voltak a közösségnek. Ritkán olvasni olyan híreket, amelyben egy nő tesz ilyet.
Ő nem nő, hanem férfi genetikailag, csak ő mondja magáról, hogy nő. Általában a férfiak azok, akik nagyon erőszakos, drasztikus módszerekkel szoktak visszavágni, mert hogyha jól értem, akkor ez valószínűleg egy bosszúállás lesz, a nők pedig kevésbé drasztikus módszerekkel, mérgezéssel, megszégyenítéssel, pletykálással, vagy ilyesmivel teszik. Valóban kevésbé jellemző a nőkre az, hogy ennyire drasztikus és fizikális erőszakot is képbe hozó módszerrel ölnek. Ebben az esetben viszont itt azt kell mondanunk, hogy neki magasabb volt a tesztoszteronja, mint egy nőnek, tehát ő egy férfi elkövető, aki nőnek vallotta magát. Az, hogy ő az identitását minek gondolja, nem számít, attól még ő férfi ebben az esetben a férfiakra jellemző leszámolási módszerrel”
– teszi hozzá a szakértő, majd rámutat, hogy mi okozta ezt a különbséget.
„A lányok között is van veszekedés, cicaharc, verekedés, hajtépés, ilyesmi lányok között is lehet, de jóval kevesebb mind a fiúk között. Ez a tesztoszteronra, meg a szocializációra vezethető vissza.
A lányokra rá szoktak szólni, hogyha olyat tesznek, ami nem felel meg a társas elvárásoknak, a fiúknak meg inkább azt mondják a szülők, hogy számoljátok le egymás között, vagy játsszátok le egymás között, vagy beszéljétek meg, persze nyilván nem a verekedésre gondolnak, de valahogy a fiúknál sokkal inkább hagyják, hogy a konfliktus elmérgesedjen, mint a lányoknál.
A lányok közötti konfliktust rögtön el akarják simítani. A tesztoszteron a konfliktusoknál tud tevékenyen közreműködni. Akiben több a tesztoszteron, az könnyen indulatosabbá válik, feszültebb, alapvetően egy kicsit irritábilisabb személy. A kanadai támadó tesztoszteronszintje magasabb volt, mint egy nőé és az sem mindegy, hogyan szocializálódott: fiúnak vagy lánynak nevelték.”
A történtek mélyen megrázták a Peace River régió kis településeit. A helyiek gyászolják az áldozatokat, miközben a tragédiát az ország egyik legsúlyosabb iskolai lövöldözéseként emlegetik. A hatóságok fokozott rendőri jelenlétet rendeltek el, valamint pszichológiai segítséget ajánlottak fel a diákoknak, tanároknak és az érintettek rokonainak is.
Maja Trux német állampolgár, aki transzneműként (nem binárisként) határozza meg magát. A neve a 2023-as budapesti antifasiszta támadássorozat kapcsán került a magyar hatóságok látókörébe, amikor több külföldi aktivista szervezett erőszakos akciókat a fővárosban. A csoport tagjai jobboldalinak vélt járókelőkre támadtak rá különböző helyszíneken, több embernek súlyos sérüléseket okozva. Truxot később Németországban fogták el, majd kiadták Magyarországnak, ahol bűnszervezetben elkövetett erőszakos cselekmények miatt indult ellene eljárás. Az ügyet a magyar igazságszolgáltatás közösség tagjai elleni erőszakként értékeli, és a támadások előre megszervezett jellegét is vizsgálják. A bíróság 8 évnyi fegyházbüntetésre ítélte február elején első fokon a budapesti ügyben elkövetett erőszakos cselekmények miatt.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.