Megdöbbentően fiatal a szentendrei diák, aki iskolai mészárlásra készült – újabb részletek derültek ki az ügyről

Az Origo is beszámolt róla, hogy a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda eljárást indított egy diákkal szemben, aki több alkalommal is beszélt arról, hogy súlyos, erőszakos cselekményt követne el saját iskolájában. Üzenetváltásokban tanárai és osztálytársai elleni támadásokról, sőt, egy nyilvános hely elleni akcióról is szó esett. Az iskolai mészárlást tervező fiatalemberről a Blikk megtudta, hogy csupán 15 éves, és csatlakozott egy radikális csoporthoz az interneten.

Fotó: illusztráció/Pixabay

Mint írják, a fiú már 13 évesen elkezdte figyelemmel kísérni az Iszlám Állam hivatalos propagandaanyagait, illetve a terrorszervezet kivégzésekről készült videóit. Később több útmutatót is letöltött robbanóanyagok készítéséről, tavaly januárban pedig kommunikációt folytatott a telefonján egy illetővel, akinek beszámolt a tervéről, hogy az őt megszégyenítő tanárát és az osztálytársait megöli, illetve öngyilkos merényletet követ el.

Nem csak iskolai mészárlást tervezett

A Budapest Környéki Törvényszék tájékoztatása szerint beszélgető partnerével egy étterem megtámadását is tervezték, amit – a Blikk információi szerint – annak zsidó tulajdonosa miatt vettek volna célba. Március közepén kommunikálni kezdett egy másik személlyel, akinek szintén beszámolt arról, hogy gépkarabéllyal akar merényletet elkövetni.

Csütörtökön elrendelték a letartóztatását

A 15 éves fiút múlt hét kedden, az iskolájában fogták el, amikor kilépett az osztályteremből. A mobilját lefoglalták, majd az édesapjánál is kutattak a nyomozók, ahol lefoglaltak egyebek mellett egy Koránt, több, már kilőtt, különböző kaliberű töltényhüvelyt és az Iszlám Állam logójához hasonlító ábrázolást tartalmazó azonosító kártyát. A bíróság közléséből az is kiderült, hogy – többek között – azért volt szükség a letartóztasára, mert a fiút kifejezetten foglalkoztatta a Koszovóba távozás gondolata.

Kihallgatásán a fiatal részben elismerte a cselekményt, de azt állította, már elhatárolódott a szélsőséges nézetektől. Terrorista csoport szervezésével elkövetett terrorcselekménnyel gyanúsítják, amiért felnőttkorú elkövető esetén akár életfogytiglani fegyházbüntetés is kiszabható.

Családjában nem is sejtették, hogy radikalizálódott

A Blikk megtalálta a fiatalember otthonát Szentendrén; szülei elváltak, ő az édesanyjával és a nagyszüleivel élt egy házban jó körülmények között, de az apjánál is sokat tartózkodott. Nemrég ballagott az általános iskolából, tanulmányait kereskedelmi szakközépiskolában folytatta.