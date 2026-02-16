Gyilkossággal akarta lerendezni az őt gúnyoló osztálytársait egy borsodi iskolás

A folyamatos megaláztatások miatt egy borsodi általános iskolás diák két évvel ezelőtt kést vitt az intézménybe, hogy véget vessen az őt érő iskolai zaklatásnak. A készülő gyilkosságnak a tanár vetett véget, aki az órán észrevette a fegyvert, majd az igazgató értesítette a fiú édesanyját.

Iskolai zaklatás miatt akarta megölni osztálytársait egy általános iskolás (Illusztráció)

Fotó: Shutterstock

Iskolai zaklatás vezetett idáig

A folyamatos és súlyos iskolai zaklatások hatására egy borsodi általános iskolás diák elhatározta, hogy végez az őt gúnyoló és megalázó osztálytársaival. A tervét két évvel ezelőtt meg is próbálta végrehajtani, amikor kést vitt az intézménybe, ám az egyik órán a tanára észrevette a fegyvert, így időben közbelépve megakadályozta a tragédiát. A diák azonban nem tett le szándékáról: az eset után online üzenetben fenyegette meg osztályfőnökét, közölve,

hogy másnap visszatér és mindenkit megöl, valamint a közösségi médiában is bosszút ígért a lakókörnyezetének a szenvedéseiért.

A rendőrségi feljelentést követő bírósági eljárásban a törvényszék súlyosító körülményként értékelte a kitartó szándékot és a köznyugalom súlyos megzavarását, ugyanakkor enyhítőleg vették figyelembe a fiú őszinte megbánását, részbeni beismerő vallomását, valamint a korábbi iskolai abúzusok tényét, amelyek a cselekményhez vezettek.

