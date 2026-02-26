Ittasan indult útnak, gyalog ment haza, és még a jogsi is ugrott

Ittas vezetés miatt került bajba az a férfi, akit február 25-én este állítottak meg a rendőrök Békéscsabán. A Bartók Béla úton végzett ellenőrzés során már az első pillanatokban gyanússá vált a sofőr viselkedése, ezért előkerült a szonda, ami pozitív értéket mutatott – írta a Beol.hu.

Ittas vezetés miatt vették el a jogsiját

Fotó: Pexels

Ittas vezetés miatt ugrott a jogsi

A helyszíni légalkoholmérés pozitív eredményt mutatott, de ezzel még nem volt vége a történetnek. A férfit előállították a kapitányságra, ahol a megismételt vizsgálat is megerősítette a gyanút.

A rendőrök nem is haboztak, a jogosítványt azonnal bevonták és büntetőfeljelentés is készült az ügyben. Az intézkedést a Békéscsabai Rendőrkapitányság munkatársai hajtották végre.

Az ittas vezetés nemcsak pénzbírságot, hanem komoly jogi következményeket is vonhat maga után és mások életét is veszélybe sodorhatja, ahogyan az januárban is megtörtént Hajdú-Biharban. Ott egy részeg nő okozott halálos végkimenetelű tragédiát.