Késik a pizza rendelés? Nézd, mit tett az ittas sofőr – videó

42 perce
Olvasási idő: 3 perc
Fotó: Youtube/PoliceHungary
Egy fiatal férfi Székesfehérváron több balesetet is okozott, mindegyik után szó nélkül elhagyta a helyszínt. Egyik áldozata egy motoros volt, akit elsodort. A rendőrök gyorsan beazonosították a gépkocsit és az illetőt előállították. Büntetőeljárást indítottak ellene ittas vezetés és segítségnyújtás elmulasztása miatt.
Székesfehérvár Palotai útján egy Mazda sofőrje nekiütközött egy másik autónak, majd az adatai megadása nélkül elhajtott a helyszínről. Szerencsére egy szemtanú felírta a rendszámot, így a rendőrök könnyen el tudták kezdeni a nyomozást. A környék térfigyelő kameráinak felvételein pedig látható, hogy a 28 éves ittas autós még korábban egy segédmotorost is elsodort a Horvát István és a Széchenyi utca kereszteződésében – írta a Duol.hu.

A Székesfehérvári rendőrök elfogták a fiatal férfit, aki ittasan randalírozott és cserbenhagyta áldozatait
Forrás: Police.hu

Végül rendőrök fogták el az ittas ámokfutót

A baleset után a motoros jelentkezett a Székesfehérvári Rendőrkapitányságon, mivel kórházi ellátását követően feljelentést akart tenni. A rendőrök a rendszám alapján beazonosították a Mazdát és az autó adatai alapján a férfi munkahelye felé vették az irányt. A Vásárhelyi utca és a Repülőtér út kereszteződésénél végül megtalálták a velük szemben haladó elkövetőt és megállították az autóját. Az alkoholszonda kimutatta, hogy a sofőr részegen ült volán mögé, amit később maga is bevallott. 

Szabálysértési eljárást, valamint járművezetés ittas állapotban és segítségnyújtás elmulasztása miatt büntetőeljárást kezdeményeztek ellene.

 

Míg Székesfehérváron egy ittas sofőr okozott káoszt az utcákon, Táplánszentkereszten tragikus baleset történt egy traktorvezetővel. Az árokba találtak rá és azonnal megkezdték az újraélesztését.

 

