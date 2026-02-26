Kiderült, mi történt Jákli Mónika halála után

Boráros Gábor még most is küzd azzal, hogy felfogja: Jákli Mónika nincs többé. Saját bevallása szerint, addig nem volt képes szembenézni a valósággal, amíg a kórházban a saját szemével nem látta őt. Arra kérte az ápolókat és orvosokat, addig ne vigyék el a testét, amíg nem érkezett meg, mivel titkon abban reménykedett, hogy ez az egész egy hatalmas tévedés, és nem az influenszer fitneszmodell fekszik azon az ágyon, amihez sietnie kell. A Storynak beszélt a megrázó időszakról az MMA-harcos.

Jákli Mónika

Ezt tette volt férje Jákli Mónika halálos ágyánál

Az a reggel örökre beleégett az emlékezetébe. A kislányuk nála aludt, már készülődtek az óvodába, amikor Mónika egyik barátnője kétségbeesve telefonált. A férfi eleinte nem is értette, mit mondanak neki, annyira váratlanul érte a hír. Amikor azonban Dunaszerdahelyről a tűzoltóként dolgozó öccse is felhívta, minden kétség szertefoszlott.

A testvére megerősítette: Zora édesanyja belehalt a sérüléseibe.

Eközben meg kellett őriznie a nyugalmát a gyermeke előtt, úgy kellett tennie, mintha semmi sem történt volna. Elvitte a gyereket az óvodába, ahonnan egyenesen a kórházba indult. A veszteség súlya akkor vált számára visszavonhatatlanul valósággá, amikor odaért a kórházba.

Meg kellett őt érintenem. A fejére tettem a kezem, és akkor ott rengeteg dolog lepörgött bennem"

– fogalmazott, hozzátéve: ha ezt a pillanatot nem éli át személyesen, talán még ma is kételkedne abban, hogy valóban elveszítette őt.

Mindent elsöprő, nagy szerelem volt az övék

Tizenhárom–tizennégy évvel ezelőtt kezdődött a történetük, amikor még előttük állt az egész élet. Erős, mindent elsöprő érzelmek kötötték össze őket, aztán megszületett kislányuk, aki örökre összekapcsolta őket. Bár az idő múlásával eltávolodtak egymástól, a szülői felelősség és Zora iránti szeretetük megmaradt közös alapnak.A baleset után Boráros Gábor napokig gyűjtötte az erőt arra, hogy beszélni tudjon a lányával. Még szakember segítségét is kérte, hogy a lehető legkíméletesebben mondja el az igazságot, hogy az édesanyja nincs többé. A tragédia szerdán történt, vasárnap este tudott Zora szemébe nézni.