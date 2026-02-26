Kiderült, mi történt Jákli Mónika halála után

Boráros Gábor még most is küzd azzal, hogy felfogja: Jákli Mónika nincs többé. Saját bevallása szerint, addig nem volt képes szembenézni a valósággal, amíg a kórházban a saját szemével nem látta őt. Arra kérte az ápolókat és orvosokat, addig ne vigyék el a testét, amíg nem érkezett meg, mivel titkon abban reménykedett, hogy ez az egész egy hatalmas tévedés, és nem az influenszer fitneszmodell fekszik azon az ágyon, amihez sietnie kell. A Storynak beszélt a megrázó időszakról az MMA-harcos.
Ezt tette volt férje Jákli Mónika halálos ágyánál
Az a reggel örökre beleégett az emlékezetébe. A kislányuk nála aludt, már készülődtek az óvodába, amikor Mónika egyik barátnője kétségbeesve telefonált. A férfi eleinte nem is értette, mit mondanak neki, annyira váratlanul érte a hír. Amikor azonban Dunaszerdahelyről a tűzoltóként dolgozó öccse is felhívta, minden kétség szertefoszlott.
A testvére megerősítette: Zora édesanyja belehalt a sérüléseibe.
Eközben meg kellett őriznie a nyugalmát a gyermeke előtt, úgy kellett tennie, mintha semmi sem történt volna. Elvitte a gyereket az óvodába, ahonnan egyenesen a kórházba indult. A veszteség súlya akkor vált számára visszavonhatatlanul valósággá, amikor odaért a kórházba.
Meg kellett őt érintenem. A fejére tettem a kezem, és akkor ott rengeteg dolog lepörgött bennem"
– fogalmazott, hozzátéve: ha ezt a pillanatot nem éli át személyesen, talán még ma is kételkedne abban, hogy valóban elveszítette őt.
Mindent elsöprő, nagy szerelem volt az övék
Tizenhárom–tizennégy évvel ezelőtt kezdődött a történetük, amikor még előttük állt az egész élet. Erős, mindent elsöprő érzelmek kötötték össze őket, aztán megszületett kislányuk, aki örökre összekapcsolta őket. Bár az idő múlásával eltávolodtak egymástól, a szülői felelősség és Zora iránti szeretetük megmaradt közös alapnak.A baleset után Boráros Gábor napokig gyűjtötte az erőt arra, hogy beszélni tudjon a lányával. Még szakember segítségét is kérte, hogy a lehető legkíméletesebben mondja el az igazságot, hogy az édesanyja nincs többé. A tragédia szerdán történt, vasárnap este tudott Zora szemébe nézni.
Először óvatosan próbálta felmérni, mit gondol a gyereke a halálról. Zora úgy képzelte, hogy aki meghal, az kap egy injekciót, és az orvos meggyógyítja.
Az édesapja türelemmel, egyszerű szavakkal magyarázta el neki, hogy a halál végleges, és aki elmegy, az nem tér vissza.
Később elmondta a történteket is: ködös hajnal volt, az autó gyorsan haladt, letért az útról, fának ütközött, és az édesanyja meghalt. Zora sírva kérdezte, melyik fa volt az, és ott van-e még. Azóta is sokszor beszél róla, és már ő maga teszi hozzá: anya nem jön haza többé. A szakember szerint fontos, hogy kimondja a fájdalmát.
Azt is mondta neki, hogy az édesanyja az angyalok között van, figyeli őt, és büszke rá minden nap.
A temetésre nem vitte magával a kislányt. Meg akarta óvni attól a képtől, ahogy az édesanyját végső nyugalomra helyezik, és úgy gondolta, a sajtó jelenléte is megterhelő lenne számára.Tudja azonban, hogy egyszer együtt kell majd kimenniük a sírhoz. A baleset helyszínét is szeretné majd megmutatni neki, mert Zora továbbra is látni akarja azt a fát, ami az édesanyját megölte. Az összetört autóról viszont már mutatott egy kevésbé megrázó fényképet.
Boráros Gábor élete egyik napról a másikra megváltozott. Jelenlegi párja, Dóra mindenben mellette áll, még ha Pest és Dunaszerdahely között ingázik is. A sportoló hangsúlyozza: senki sem léphett kislánya édesanyjának helyére, és Zorával sem akarja azt éreztetni, hogy pótolható lenne az, akit elveszítettek. A támogatásért ugyanakkor örökké hálás lesz. Úgy látja, időre lesz szükség, hogy új rend alakuljon ki az életükben. Sok teher szakadt rá, de abban biztos: helyt kell állnia. Zorának most minden erejére szüksége van. Azt mondja, érzi, hogy belül átalakul. Tudja, hogy végig fog menni a gyász útján – lépésről lépésre, amit csak nehezít az, hogy sok a bizonytalanság a halálos balesettel kapcsolatban, a tragédia körülményeit rejtélyek övezik.
Mi az, amit eddig tudni lehet Jákli Mónika haláláról?
Ahogy az Origo is megírta, az influenszer és fitneszmodell Nagymegyer közelében járt a Mercedesével január 21-én, szerda hajnalban, amikor egy balkanyarban letért az útról, és szó szerint óriási sebességgel a fák közé csapódott. Hogy milyen gyorsan haladt, azt mi sem mutatja jobban, mint az,
hogy az autó szinte teljesen szétszakadt és kigyulladt.
A sofőr a celeb volt. Testét az autó mellett találták. Hiába küzdöttek az életéért a mentősök, a kórházban meghalt a 31 éves nő. Azóta kiderült, hogy nem a télies időjárásnak megfelelő öltözékben volt, amikor meghalt. Mindössze egy cicanadrág, fehérnemű, hálóköpeny vagy hálóing volt rajta, erre kapta fel a kabátot és cipőt is felvett. De az is kiderült már, mivel töltötte utolsó napjait. Ide kattintva tudhatja meg, mit keresnek a kocsiján a szakemberek.
Ezt állítják a polgárőrök a videóban
A balesetet megelőző estén Mónikáék 21 óra körül érkeztek Magyarországról Szlovákiába. A tragédia idején Jákli Mónika Komáromból indult Nagymegyer irányába, egyelőre nem tudni miért, majd Alistál felé vette az útját. A térfigyelő kamerák felvételei alapján megcáfolható az az értesülés, hogy Alistál előtt megfordult volna.
A képek szerint 3 óra 25 perckor nagy sebességgel érkezett meg Dunaszerdahelyre, majd négy perccel később, 3 óra 29-kor, szintén nagy tempóval hajtott ki a városból.
Szemtanúk a környéken található vízháznál egy magasabb kategóriájú luxusautót véltek látni, de a jármű pontos típusát nem tudták meghatározni, mivel a fényszórók elvakították őket. Egyelőre az sem tisztázott, hogy milyen autóról volt szó, és hogy kapcsolatba hozható-e Jákli Mónika halálos balesetével.
Több embert is felhívott Jákli Mónika hajnalban a halála előtt
A rendelkezésre álló adatok szerint Jákli Mónika a balesetet megelőző percekben több ismerősét is megpróbálta telefonon elérni. Hajnali 3 óra 29 perckor egy „TR” monogrammal jelölt embert hívott, de a készüléke le volt halkítva, így a hívást nem vette észre. Pár órával később megpróbálta visszahívni, akkor már nem élt a celeb.
Elmondása szerint nem volt jellemző, hogy éjszaka keresse őt, ezért úgy gondolja, Mónika bajban érezhette magát.
Nem sokkal ezután egy másik ismerősét, „JK”-t is megpróbálta elérni a nő. Vele aznap éjfél körül még együtt volt, JK párjával közös fénykép is készült róluk. Körülbelül 3 óra 45 perckor Mónika egy „R” monogrammal jelölt emberrrel telefonon beszélt.
Az egymást rövid időn belül követő, szokatlan időpontban indított hívások több kérdést is felvetnek.
A baleset 3 óra 53 perckor történt, amelyről SMS-ben érkezett értesítés pontos helymeghatározással.
Miért vitte magával a ruháit Jákli Mónika?
A riasztást követően a tűzoltók 11 percen belül a helyszínre érkeztek. Mintegy húsz perccel később megjelent „R”, vagyis Roderik, Jákli Mónika vőlegénye . A beszámolók szerint érkezésekor azt próbálta megtudni, hol lehet Jákli Mónika mobiltelefonja és nem érdekelte, él-e. Az influenszer autójában sok mindent találtak. Ruhákat, fehérneműket és más holmikat, amelyek részleteit nem hozták nyilvánosságra.
Vajon menekült a férfitől? El akart költözni?
A tárgyakat annak az ismerősnek adták át a rendőrök, aki reggel a helyszínre ment és akit Mónika az éjszaka megpróbált telefonon elérni.
A szlovákiai polgárőrség a közzétett videóban arra is felhívta a figyelmet, hogy Jákli Mónika autóját a városba érkezésekor nem rögzítették a térfigyelő kamerák, aminek okára egyelőre nincs magyarázat. Ugyanígy tisztázatlan maradt az is, mi indokolta az extrém nagy sebességet, amellyel haladt, illetve azt sem tudni, miért próbált a hajnali órákban több ismerősét is telefonon elérni. Ezekre a kérdésekre még mindig keresik a válaszokat, de a szlovák polgárőrség jelezte: még abban az esetben sem biztos, hogy minden részlet nyilvánosságra kerül, ha a körülmények később tisztázódnak. Egy viszont biztos, – és ezt már nem a polgárőrök mondják –, az igazság csak a nyomozás lezárása után derülhet ki a tragikusan fiatalon meghalt celeb rokonai számára.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.