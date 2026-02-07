Lehet, hogy emiatt halt meg Jákli Mónika

Bő egy hete kísérték utolsó útjára az influenszer és fitneszmodellt az alistáli temetőben szerettei, barátai és ismeretlen rajongói. Jákli Mónika temetése akár a lezárása is lehetett volna a celeb tragikus történetének, amely január 21-én kezdődött Nagymegyernél, amikor lesodródott az útról. Számtalan cikket írtuk róla. Ezekben egyre közelebb és közelebb kerültünk annak megfejtéséhez, mi történhetett vele. A temetése óta mindenki arra vár, hogy tisztázódjon a sok tisztázatlan körülmény, amely a fiatal nő halálához vezetett. Ehhez képest csak egyre több lesz a kérdőjel, egyre nagyobb rejtély övezi a halálát.

Kameraképen Jákli Mónika autója a végzetes baleset előtt a Nagymegyeri Városházánál

Fotó: Paraméter

Azóta például kiderült, hogy a cégei jelentős tartozást halmoztak fel. Egy felsővámosi lakással kapcsolatban például nyolcmillió forintnak megfelelő követelés szerepel a társadalombiztosítási nyilvántartásban, egy albári lakásnál pedig – ahol korábban a szüleivel élt – további félmillió forintot meghaladó tartozás szerepel be nem fizetett céges járulékok miatt. Több állami szervnek is tartozott, amiről ebben a cikkünkben írtunk bővebben.

Miénk volt az első ház Felsővámoson a Zergehegyen, mellettünk a mező, erdő, 60 éve ez egy nyugodt hely volt, nem járt egy autó sem erre, a gyerekeink kint hancúroztak az utcán, akkor ez volt a település vége. A 197-es ház az utca főúthoz közeli végén van, 30 éve épült. Itt ismerünk mindenkit, egészen biztos, hogy az a szerencsétlenül járt fiatal lány egy percet sem lakott itt. Voltak távoli rokonai a településen, de Mónikát itt nem láttuk, csak a médiából értesültünk arról, mit is csinál, na meg hogy mi történt vele. Rettenetesen sajnálom, nagyon fiatal volt"

– mutatta be a szlovák nevén Horné Myto település Kamzicia utcáját egy nyugdíjas a Blikknek.

Az a ház, ahová a fitneszmodell reklámcégét bejegyezték, a környékbeliek szerint korábban is több vállalkozás székhelyeként szolgált. A szomszédok elárulták a bulvárlapnak, hogy az elmúlt években többször is kerestek már itt különböző cégtulajdonosokat és ügyvezetőket, akik papíron ezen a címen működtek.

A tartozások miatt végrehajtók is megfordultak az utcában, de hiába.

A település postása a Blikknek arról beszélt, hogy immár több mint másfél évtizede kézbesít Albáron, és még egyszer sem akadt olyan levelére vagy hivatalos küldeményre, amely Jákli Mónika nevére szólt volna. Elmondása szerint a család tagjai már nem élnek a faluban. Egyesek elköltöztek onnan, mások meghaltak, hozzátette, Jákli vagy Jákliová névre érkező postai küldeményekkel sem találkozott mostanában.

A tartozásainak köze lehetett a nő rejtélyes halálához? Eldobta magától az életet vagy nem erről van szó?

Mi az, amit eddig tudni lehet Jákli Mónika haláláról?

Ahogy az Origo is megírta, a 31 éves influenszer és fitneszmodell Nagymegyer közelében járt a Mercedesével január 21-én, szerdán hajnalban, amikor egy balkanyarban letért az útról, és szó szerint óriási sebességgel a fák közé csapódott. Hogy milyen gyorsan haladt, azt mi sem mutatja jobban, mint az,

hogy az autó szinte teljesen szétszakadt és kigyulladt.

A sofőr a celeb volt. Testét az autó mellett találták. Hiába küzdöttek az életéért a mentősök, a kórházban meghalt a 31 éves nő. Azóta kiderült, hogy nem a télies időjárásnak megfelelő öltözékben volt Jákli Mónika, amikor meghalt. Mindössze egy cicanadrág, fehérnemű, hálóköpeny vagy hálóing volt rajta, erre kapta fel magára a kabátot és a cipőt. De az is kiderült már, mivel töltötte utolsó napjait.