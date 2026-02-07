Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Elindultak a NATO vadászgépek, hatalmas baj történhet

Fontos

Bejelentették a harmadik világháború kitörésének dátumát

jákli mónika

Lehet, hogy emiatt halt meg Jákli Mónika

1 órája
Olvasási idő: 14 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szellemházakba jelentették be a január végén halálos balesetet szenvedett influenszer fitneszmodell cégeit. Jákli Mónika régóta nem fordult meg ezekben, a végrehajtók viszont már igen, miután kiderült, hogy jelentős tartozást halmoztak fel marketingvállalkozásai. Vajon ennek köze van rejtélyes halálához?
Link másolása
Vágólapra másolva!
jákli mónikanagymegyeralistáltartozásöngyilkossághalálos balesetbalesetgyilkosságcelebMercedes

Bő egy hete kísérték utolsó útjára az influenszer és fitneszmodellt az alistáli temetőben szerettei, barátai és ismeretlen rajongói. Jákli Mónika temetése akár a lezárása is lehetett volna a celeb tragikus történetének, amely január 21-én kezdődött Nagymegyernél, amikor lesodródott az útról. Számtalan cikket írtuk róla. Ezekben egyre közelebb és közelebb kerültünk annak megfejtéséhez, mi történhetett vele. A temetése óta mindenki arra vár, hogy tisztázódjon a sok tisztázatlan körülmény, amely a fiatal nő halálához vezetett. Ehhez képest csak egyre több lesz a kérdőjel, egyre nagyobb rejtély övezi a halálát. 

Kameraképen Jákli Mónika autója a végzetes baleset előtt a Nagymegyeri Városházánál
Kameraképen Jákli Mónika autója a végzetes baleset előtt a Nagymegyeri Városházánál
Fotó: Paraméter

Azóta például kiderült, hogy a cégei jelentős tartozást halmoztak fel. Egy felsővámosi lakással kapcsolatban például nyolcmillió forintnak megfelelő követelés szerepel a társadalombiztosítási nyilvántartásban, egy albári lakásnál pedig – ahol korábban a szüleivel élt – további félmillió forintot meghaladó tartozás szerepel be nem fizetett céges járulékok miatt. Több állami szervnek is tartozott, amiről ebben a cikkünkben írtunk bővebben

Miénk volt az első ház Felsővámoson a Zergehegyen, mellettünk a mező, erdő, 60 éve ez egy nyugodt hely volt, nem járt egy autó sem erre, a gyerekeink kint hancúroztak az utcán, akkor ez volt a település vége. A 197-es ház az utca főúthoz közeli végén van, 30 éve épült. Itt ismerünk mindenkit, egészen biztos, hogy az a szerencsétlenül járt fiatal lány egy percet sem lakott itt. Voltak távoli rokonai a településen, de Mónikát itt nem láttuk, csak a médiából értesültünk arról, mit is csinál, na meg hogy mi történt vele. Rettenetesen sajnálom, nagyon fiatal volt" 

– mutatta be a szlovák nevén Horné Myto település Kamzicia utcáját egy nyugdíjas a Blikknek

Az a ház, ahová a fitneszmodell reklámcégét bejegyezték, a környékbeliek szerint korábban is több vállalkozás székhelyeként szolgált. A szomszédok elárulták a bulvárlapnak, hogy az elmúlt években többször is kerestek már itt különböző cégtulajdonosokat és ügyvezetőket, akik papíron ezen a címen működtek. 

A tartozások miatt végrehajtók is megfordultak az utcában, de hiába.

A település postása a Blikknek arról beszélt, hogy immár több mint másfél évtizede kézbesít Albáron, és még egyszer sem akadt olyan levelére vagy hivatalos küldeményre, amely Jákli Mónika nevére szólt volna. Elmondása szerint a család tagjai már nem élnek a faluban. Egyesek elköltöztek onnan, mások meghaltak, hozzátette, Jákli vagy Jákliová névre érkező postai küldeményekkel sem találkozott mostanában. 

A tartozásainak köze lehetett a nő rejtélyes halálához? Eldobta magától az életet vagy nem erről van szó? 

Mi az, amit eddig tudni lehet Jákli Mónika haláláról?

Ahogy az Origo is megírta, a 31 éves influenszer és fitneszmodell Nagymegyer közelében járt a Mercedesével január 21-én, szerdán hajnalban, amikor egy balkanyarban letért az útról, és szó szerint óriási sebességgel a fák közé csapódott. Hogy milyen gyorsan haladt, azt mi sem mutatja jobban, mint az, 

hogy az autó szinte teljesen szétszakadt és kigyulladt. 

A sofőr a celeb volt. Testét az autó mellett találták. Hiába küzdöttek az életéért a mentősök, a kórházban meghalt a 31 éves nő. Azóta kiderült, hogy nem a télies időjárásnak megfelelő öltözékben volt Jákli Mónika, amikor meghalt. Mindössze egy cicanadrág, fehérnemű, hálóköpeny vagy hálóing volt rajta, erre kapta fel magára a kabátot és a cipőt. De az is kiderült már, mivel töltötte utolsó napjait. Ide kattintva tudhatja meg, mit keresnek a kocsiján a szakemberek.

Ezt állítják a polgárőrök a videóban

A balesetet megelőző estén Mónikáék 21 óra körül érkeztek Magyarországról Szlovákiába. A tragédia idején Jákli Mónika Komáromból indult Nagymegyer irányába, egyelőre nem tudni miért, majd Alistál felé vette az útját. A térfigyelő kamerák felvételei alapján megcáfolható az az értesülés, hogy Alistál előtt megfordult volna. 

A képek szerint 3 óra 25 perckor nagy sebességgel érkezett meg Dunaszerdahelyre, majd négy perccel később, 3 óra 29-kor, szintén nagy tempóval hajtott ki a városból.

Szemtanúk a környéken található vízháznál egy magasabb kategóriájú luxusautót véltek látni, de a jármű pontos típusát nem tudták meghatározni, mivel a fényszórók elvakították őket. Egyelőre az sem tisztázott, hogy milyen autóról volt szó, és hogy kapcsolatba hozható-e Jákli Mónika halálos balesetével.

Több embert is felhívott Jákli Mónika hajnalban a halála előtt

A rendelkezésre álló adatok szerint Jákli Mónika a balesetet megelőző percekben több ismerősét is megpróbálta telefonon elérni. Hajnali 3 óra 29 perckor egy „TR” monogrammal jelölt embert hívott, de a készüléke le volt halkítva, így a hívást nem vette észre. Pár órával később megpróbálta visszahívni, akkor már nem élt a celeb. 

Elmondása szerint nem volt jellemző, hogy éjszaka keresse őt, ezért úgy gondolja, Mónika bajban érezhette magát.

Nem sokkal ezután egy másik ismerősét, „JK”-t is megpróbálta elérni a nő. Vele aznap éjfél körül még együtt volt, JK párjával közös fénykép is készült róluk. Körülbelül 3 óra 45 perckor Mónika egy „R” monogrammal jelölt emberrel telefonon beszélt.

Az egymást rövid időn belül követő, szokatlan időpontban indított hívások több kérdést is felvetnek. 

A baleset 3 óra 53 perckor történt, amelyről SMS-ben érkezett értesítés pontos helymeghatározással. 

Jákli Mónika
Vajon megismerhetjük Jákli Mónika rejtélyes halálának minden részletét?
Fotó: YouTube

Miért vitte magával a ruháit Jákli Mónika?

A riasztást követően a tűzoltók 11 percen belül a helyszínre érkeztek. Mintegy húsz perccel később megjelent „R”, vagyis Roderik, Jákli Mónika vőlegénye. A beszámolók szerint érkezésekor azt próbálta megtudni, hol lehet Jákli Mónika mobiltelefonja és nem érdekelte, él-e. Az influenszer autójában sok mindent találtak. Ruhákat, fehérneműket és más holmikat, amelyek részleteit nem hozták nyilvánosságra. 

Vajon menekült a férfitől? El akart költözni? 

A tárgyakat annak az ismerősnek adták át a rendőrök, aki reggel a helyszínre ment és akit Mónika az éjszaka megpróbált telefonon elérni.

A szlovákiai polgárőrség a közzétett videóban arra is felhívta a figyelmet, hogy Jákli Mónika autóját a városba érkezésekor nem rögzítették a térfigyelő kamerák, aminek okára egyelőre nincs magyarázat. Ugyanígy tisztázatlan maradt az is, mi indokolta az extrém nagy sebességet, amellyel haladt, illetve azt sem tudni, miért próbált a hajnali órákban több ismerősét is telefonon elérni. Ezekre a kérdésekre még mindig keresik a válaszokat, de a szlovák polgárőrség jelezte: még abban az esetben sem biztos, hogy minden részlet nyilvánosságra kerül, ha a körülmények később tisztázódnak.  Egy viszont biztos, – és ezt már nem a polgárőrök mondják –, az igazság csak a nyomozás lezárása után derülhet ki a tragikusan fiatalon meghalt celeb rokonai számára.


Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!