Elképesztő tartozást halmozott fel halála előtt Jákli Mónika

Január végén tragikus autóbalesetben meghalt a népszerű fitneszmodell, Jákli Mónika, aki Nagymegyer és Alistál között sodródott le az útról Mercedesével. A 31 éves édesanya olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a mentők hiába küzdöttek az életéért, a kórházba szállítás közben meghalt. Az influenszertől múlt héten vettek végső búcsút az alistáli temetőben, közel a baleset helyszínéhez.

Kiderült, hogy halálával nemcsak gyászt, de többmilliós tartozást is hátrahagyott Jákli Mónika

Fotó: Szabolcs László / Bors

Súlyos titok került elő Jákli Mónika halála után

A szlovák Pluska portál arról számolt be, hogy

Jákli Mónika közel 15 millió forintnyi tartozást hagyott maga után.

Mivel a lap korábban több, a család által cáfolt részletet is közölt a balesetről, a Blikk egy hivatalos szlovák adatbázisban ellenőrizte a számokat. Ez a rendszer az állami szervek, például az adóhivatal és a biztosítók adatait összegzi, bár fontos tudni, hogy a kifizetett tételek csak némi késéssel tűnnek el a nyilvántartásból.

A hivatalos adatok megerősítik:

Jákli Mónika neve mellett 2026. február 4-én valóban jelentős, összesen mintegy 15 millió forintnyi hátralék szerepelt.

A tartozások az adóhivatalt, az egészségbiztosítót és a társadalombiztosítást is érintik és a rendszer szerint egyaránt akadnak köztük magánjellegű és céghez köthető tételek.

Az adatbázis utoljára január 20-án, közvetlenül a modell halála előtt frissült. Az ügyben megszólalt az egykori élettárs, Boráros Gábor is, aki szűkszavúan annyit reagált: nem volt tudomása a hátralékokról, de nem is lepődött meg a hírek hallatán.