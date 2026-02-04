Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Lavrov nyilvánosan megalázta Zelenszkijt

Olvasta?

Elképesztő tartozást halmozott fel halála előtt Jákli Mónika

jákli mónika

Elképesztő tartozást halmozott fel halála előtt Jákli Mónika

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Megdöbbentő hírek láttak napvilágot a múlt héten eltemetett fitneszmodell anyagi helyzetéről, aki a hírek szerint jelentős tartozásokat halmozott fel. A hatóságok nyilvántartása szerint több millió forintnyi tartozása volt a szlovák állam felé Jákli Mónikának.
Link másolása
Vágólapra másolva!
jákli mónikahalálboráros gábortartozásmilliókmercedes

Január végén tragikus autóbalesetben meghalt a népszerű fitneszmodell, Jákli Mónika, aki Nagymegyer és Alistál között sodródott le az útról Mercedesével. A 31 éves édesanya olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a mentők hiába küzdöttek az életéért, a kórházba szállítás közben meghalt. Az influenszertől múlt héten vettek végső búcsút az alistáli temetőben, közel a baleset helyszínéhez.

Jákli Mónika
Kiderült, hogy halálával nemcsak gyászt, de többmilliós tartozást is hátrahagyott Jákli Mónika
Fotó: Szabolcs László / Bors

Súlyos titok került elő Jákli Mónika halála után

A szlovák Pluska portál arról számolt be, hogy 

Jákli Mónika közel 15 millió forintnyi tartozást hagyott maga után. 

Mivel a lap korábban több, a család által cáfolt részletet is közölt a balesetről, a Blikk egy hivatalos szlovák adatbázisban ellenőrizte a számokat. Ez a rendszer az állami szervek, például az adóhivatal és a biztosítók adatait összegzi, bár fontos tudni, hogy a kifizetett tételek csak némi késéssel tűnnek el a nyilvántartásból.

A hivatalos adatok megerősítik: 

Jákli Mónika neve mellett 2026. február 4-én valóban jelentős, összesen mintegy 15 millió forintnyi hátralék szerepelt. 

A tartozások az adóhivatalt, az egészségbiztosítót és a társadalombiztosítást is érintik és a rendszer szerint egyaránt akadnak köztük magánjellegű és céghez köthető tételek.

Az adatbázis utoljára január 20-án, közvetlenül a modell halála előtt frissült. Az ügyben megszólalt az egykori élettárs, Boráros Gábor is, aki szűkszavúan annyit reagált: nem volt tudomása a hátralékokról, de nem is lepődött meg a hírek hallatán.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!