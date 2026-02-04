Ezért nem ment el Jákli Mónika temetésére a legjobb barátnője

Az eső sem riasztotta el azokat, akik személyesen akartak elbúcsúzni Jákli Mónikától január 29-én. A gyászszertartáson több ismert arc is feltűnt: ott volt Vastag Csaba és felesége, Domján Evelin, valamint Curtis és párja, Barnai Judit is. A párok korábban együtt szerepeltek a Nyerő Párosban Boráros Gáborral és a tragikusan fiatalon elhunyt influenszerrel és fitneszmodellel. A temetés idejére a ravatalozó belső részét lezárták, oda csak a családtagok és a legközelebbi barátok léphettek be. A többiek kint, a ravatalozó előtt várakoztak, egy fedett részen gyűltek össze. A búcsúzók sorban helyezték el a fehér virágokból készült koszorúkat a koporsónál, amely mellé Jákli Mónika fényképét is kiállították. A csendet halk zongorajáték törte meg, amikor elkezdődött a szertartás, amiről egyvalaki hiányzott: Turi Xénia.

Figyeltem a profilját, mert szerintem a fiú elvitte a helyszínről a telefont! A szülei legalábbis nem találták, a kórházban ki akarták kérni, de nem volt meg, azt mondták, keressék a baleset helyszínén. Nem tudom, hogy a rendőrség, vagy a család lépett-e be. A Facebook éjfélkor azt jelezte, 14 órája elérhető volt. Ha most megnézem, már nem ír ki semmit: általában 24 óra után nem írja ki"

– ezt mondta korábban a Borsnak, amely most arról írt, miért nem ment el a barátnője temetésére.

Eltemették Jákli Mónika influenszer és fitneszmodellt az alistáli temetőben 2026. január 29-én

Közösségi oldalán több követője is megkérdezte a Love Island korábbi szereplőjétől, miért döntött így. Az influenszer az Instáján azt írta, nem volt kire bíznia kislányát, Zoé Nadint, és egy ilyen megrázó eseményre érthető módon nem akarta magával vinni a gyermekét. Boráros Gábor is erre jutott Jákli Mónikával közös kislányával kapcsolatban. A 4 éves Zora nem volt ott édesanyja temetésén, mégsem hiányzott.

Xénia pár nappal a búcsúztató után egyedül ment ki a temetőbe, hogy csendben emlékezzen meg a barátnőjéről, és hosszabb időt töltsön Mónika sírjánál.

Látogatásáról képeket is megosztott a közösségi oldalán. A poszt vegyes reakciókat váltott ki. Sokan kritizálták, mások megértésüket fejezték ki. Volt, aki szerint inkább a temetésre kellett volna elmennie.