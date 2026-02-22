Máris új életet kezdett Jákli Mónika volt férje, nagyon boldog

Boráros Gábor és a tragikus autóbalesetet szenvedett Jákli Mónika kapcsolata jó ideje véget ért: 12 év után, 2024 októberében mondtak végleg búcsút egymásnak. Mónikának már jegyese volt, és a kislányát egyedül nevelő sportoló is továbblépett, régóta komoly párkapcsolatban él. Nemrég arról beszélt, hogy a mostani nehéz időszakban Dóra jelenti számára a legnagyobb kapaszkodót a Blikk cikke szerint.

Jákli Mónika kislányának édesapja, Boráros Gábor újra szerelmes

Fotó: Molcsányi Máté/Kisalföld

A pár együttél, bár Dóra továbbra is gyakran ingázik Pest és Dunaszerdahely között. Boráros Gábor most újra a figyelem középpontjába került, miután az Instán megosztott egy videót: a felvételen egy csokor virággal és egy apró dobozzal érkezik a barátnőjéhez.

Becsenget, majd láthatóan izgatottan várja, hogy Dóra ajtót nyisson, végül átadja az ajándékot – sokak szerint akár kulcstartó vagy gyűrű is lehetett a dobozban.

A poszt alatt záporoztak a gratulációk, de nem mindenkitől.

Jók vagytok együtt, vigyázzatok egymásra"

– írta egy követő.

Ez nagyon romantikus tett volt tőled!"

– jegyezte meg egy másik, míg többen azt firtatták, mi lapult pontosan a kis dobozban. Boráros egyelőre nem reagált a hozzászólásokra, amelyek között nem csak támogató vélemények jelentek meg:

Várhattál volna még ezzel legalább vagy három hónapot... Bár Gratulálok, szép pár vagytok."

Boráros Gábor nemrég arról beszélt, milyen fontos szerepet tölt be az életében a barátnője, ugyanakkor azt is elmondta, hogy Dóra még nem tudott teljesen elszakadni a korábbi otthonától.

Ez a mostani helyzet még nehezebbé teszi a dolgokat. Nem szeretném ráerőltetni Dórára az anyaszerepet, még akkor sem, ha már régóta elfogadták és szeretik egymást Zorával. És a kislányommal sem szeretném azt éreztetni, hogy az anyukája helyébe léphet valaki. De ha Dóra úgy dönt, velem együtt gondoskodna Zoráról, én lennék a legboldogabb, mert tudom, mennyire jól helytállna ebben a szerepben is

– mesélte.

A sportoló szerint a tragédia óta gyökeresen megváltozott minden körülötte: négy héttel az események után úgy fogalmazott, egyik napról a másikra új élethelyzetbe került, és még idő kell ahhoz, hogy kialakuljon a lánya köré épülő új mindennapok rendje. Hozzátette, hatalmas teher szakadt rá egyszerre, de nincs más választása, mint helytállni – mégpedig minden eddiginél erősebben, hiszen a kislányának most különösen nagy szüksége van rá.