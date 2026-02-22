Máris új életet kezdett Jákli Mónika volt férje, nagyon boldog

Boráros Gábor és a tragikus autóbalesetet szenvedett Jákli Mónika kapcsolata jó ideje véget ért: 12 év után, 2024 októberében mondtak végleg búcsút egymásnak. Mónikának már jegyese volt, és a kislányát egyedül nevelő sportoló is továbblépett, régóta komoly párkapcsolatban él. Nemrég arról beszélt, hogy a mostani nehéz időszakban Dóra jelenti számára a legnagyobb kapaszkodót a Blikk cikke szerint.
A pár együttél, bár Dóra továbbra is gyakran ingázik Pest és Dunaszerdahely között. Boráros Gábor most újra a figyelem középpontjába került, miután az Instán megosztott egy videót: a felvételen egy csokor virággal és egy apró dobozzal érkezik a barátnőjéhez.
Becsenget, majd láthatóan izgatottan várja, hogy Dóra ajtót nyisson, végül átadja az ajándékot – sokak szerint akár kulcstartó vagy gyűrű is lehetett a dobozban.
A poszt alatt záporoztak a gratulációk, de nem mindenkitől.
Jók vagytok együtt, vigyázzatok egymásra"
– írta egy követő.
Ez nagyon romantikus tett volt tőled!"
– jegyezte meg egy másik, míg többen azt firtatták, mi lapult pontosan a kis dobozban. Boráros egyelőre nem reagált a hozzászólásokra, amelyek között nem csak támogató vélemények jelentek meg:
Várhattál volna még ezzel legalább vagy három hónapot... Bár Gratulálok, szép pár vagytok."
Boráros Gábor nemrég arról beszélt, milyen fontos szerepet tölt be az életében a barátnője, ugyanakkor azt is elmondta, hogy Dóra még nem tudott teljesen elszakadni a korábbi otthonától.
Ez a mostani helyzet még nehezebbé teszi a dolgokat. Nem szeretném ráerőltetni Dórára az anyaszerepet, még akkor sem, ha már régóta elfogadták és szeretik egymást Zorával. És a kislányommal sem szeretném azt éreztetni, hogy az anyukája helyébe léphet valaki. De ha Dóra úgy dönt, velem együtt gondoskodna Zoráról, én lennék a legboldogabb, mert tudom, mennyire jól helytállna ebben a szerepben is
– mesélte.
A sportoló szerint a tragédia óta gyökeresen megváltozott minden körülötte: négy héttel az események után úgy fogalmazott, egyik napról a másikra új élethelyzetbe került, és még idő kell ahhoz, hogy kialakuljon a lánya köré épülő új mindennapok rendje. Hozzátette, hatalmas teher szakadt rá egyszerre, de nincs más választása, mint helytállni – mégpedig minden eddiginél erősebben, hiszen a kislányának most különösen nagy szüksége van rá.
Mi az, amit eddig tudni lehet Jákli Mónika haláláról?
Ahogy az Origo is megírta, az influenszer és fitneszmodell Nagymegyer közelében járt a Mercedesével január 21-én, szerda hajnalban, amikor egy balkanyarban letért az útról, és szó szerint óriási sebességgel a fák közé csapódott. Hogy milyen gyorsan haladt, azt mi sem mutatja jobban, mint az,
hogy az autó szinte teljesen szétszakadt és kigyulladt.
A sofőr a celeb volt. Testét az autó mellett találták. Hiába küzdöttek az életéért a mentősök, a kórházban meghalt a 31 éves nő. Azóta kiderült, hogy nem a télies időjárásnak megfelelő öltözékben volt, amikor meghalt. Mindössze egy cicanadrág, fehérnemű, hálóköpeny vagy hálóing volt rajta, erre kapta fel a kabátot és cipőt is felvett. De az is kiderült már, mivel töltötte utolsó napjait. Ide kattintva tudhatja meg, mit keresnek a kocsiján a szakemberek.
Ezt állítják a polgárőrök a videóban
A balesetet megelőző estén Mónikáék 21 óra körül érkeztek Magyarországról Szlovákiába. A tragédia idején Jákli Mónika Komáromból indult Nagymegyer irányába, egyelőre nem tudni miért, majd Alistál felé vette az útját. A térfigyelő kamerák felvételei alapján megcáfolható az az értesülés, hogy Alistál előtt megfordult volna.
A képek szerint 3 óra 25 perckor nagy sebességgel érkezett meg Dunaszerdahelyre, majd négy perccel később, 3 óra 29-kor, szintén nagy tempóval hajtott ki a városból.
Szemtanúk a környéken található vízháznál egy magasabb kategóriájú luxusautót véltek látni, de a jármű pontos típusát nem tudták meghatározni, mivel a fényszórók elvakították őket. Egyelőre az sem tisztázott, hogy milyen autóról volt szó, és hogy kapcsolatba hozható-e Jákli Mónika halálos balesetével.
Több embert is felhívott Jákli Mónika hajnalban a halála előtt
A rendelkezésre álló adatok szerint Jákli Mónika a balesetet megelőző percekben több ismerősét is megpróbálta telefonon elérni. Hajnali 3 óra 29 perckor egy „TR” monogrammal jelölt embert hívott, de a készüléke le volt halkítva, így a hívást nem vette észre. Pár órával később megpróbálta visszahívni, akkor már nem élt a celeb.
Elmondása szerint nem volt jellemző, hogy éjszaka keresse őt, ezért úgy gondolja, Mónika bajban érezhette magát.
Nem sokkal ezután egy másik ismerősét, „JK”-t is megpróbálta elérni a nő. Vele aznap éjfél körül még együtt volt, JK párjával közös fénykép is készült róluk. Körülbelül 3 óra 45 perckor Mónika egy „R” monogrammal jelölt emberrrel telefonon beszélt.
Az egymást rövid időn belül követő, szokatlan időpontban indított hívások több kérdést is felvetnek.
A baleset 3 óra 53 perckor történt, amelyről SMS-ben érkezett értesítés pontos helymeghatározással.
Miért vitte magával a ruháit Jákli Mónika?
A riasztást követően a tűzoltók 11 percen belül a helyszínre érkeztek. Mintegy húsz perccel később megjelent „R”, vagyis Roderik, Jákli Mónika vőlegénye . A beszámolók szerint érkezésekor azt próbálta megtudni, hol lehet Jákli Mónika mobiltelefonja és nem érdekelte, él-e. Az influenszer autójában sok mindent találtak. Ruhákat, fehérneműket és más holmikat, amelyek részleteit nem hozták nyilvánosságra.
Vajon menekült a férfitől? El akart költözni?
A tárgyakat annak az ismerősnek adták át a rendőrök, aki reggel a helyszínre ment és akit Mónika az éjszaka megpróbált telefonon elérni.
A szlovákiai polgárőrség a közzétett videóban arra is felhívta a figyelmet, hogy Jákli Mónika autóját a városba érkezésekor nem rögzítették a térfigyelő kamerák, aminek okára egyelőre nincs magyarázat. Ugyanígy tisztázatlan maradt az is, mi indokolta az extrém nagy sebességet, amellyel haladt, illetve azt sem tudni, miért próbált a hajnali órákban több ismerősét is telefonon elérni. Ezekre a kérdésekre még mindig keresik a válaszokat, de a szlovák polgárőrség jelezte: még abban az esetben sem biztos, hogy minden részlet nyilvánosságra kerül, ha a körülmények később tisztázódnak. Egy viszont biztos, – és ezt már nem a polgárőrök mondják –, az igazság csak a nyomozás lezárása után derülhet ki a tragikusan fiatalon meghalt celeb rokonai számára.
