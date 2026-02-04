Videón a balfék tolvaj, aki egy civil rendőrautót akart kifosztani

Egy civil rendőrautót szemelt ki magának egy 39 éves georgiai férfi Zuglóban, a terv azonban néhány perc alatt összeomlott. A jelblokkolós trükk működött, a lopás viszont már nem jött össze – írta a Blikk.hu.

A vádirat szerint a férfi 2025. július 28-án, kora délután a XIV. kerületi Mogyoródi úton figyelte meg az utcán parkoló járművet, amelyről tudta, hogy értékek lehetnek benne. Amikor a civil ruhás rendőr távirányítóval próbálta bezárni az autót, a vádlott egy speciális eszközzel megakadályozta a záródást, abban bízva, hogy később zavartalanul átkutathatja a kocsit. A számításba azonban hiba csúszott:

a rendőr azonnal észrevette, hogy az autó nem záródik, és rögtön segítséget hívott. A tolvaj a rendőrök megérkezésekor menekülni próbált, de rövid futás után elfogták.

A járműben nemcsak a rendőrzászlós személyes tárgyai voltak, hanem rendőrségi jelzésű táska és bűnjeltasakok is, így a kísérlet nemcsak magán-, hanem szolgálati tulajdont is érintett.