A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség négy ember ellen emelt vádat a VI. kerületi Jókai utcai házomlás miatt. A vád szerint a beruházás szereplői úgy kezdtek bele a bontásba, hogy ahhoz sem terv, sem engedély nem készült. Bontási dokumentáció nem volt, hatósági engedélyt nem kértek, és megfelelő szakember folyamatos jelenlétét sem biztosították – írta a Blikk.hu.

A beruházók hanyagsága vezetett a Jókai utcai házomláshoz

Fotó: Major Kata - Origo

Engedélyük sem volt a Jókai utcai házomlás felelőseinek

A projekt célja az volt, hogy ráépítéssel 15 új lakást alakítsanak ki a tetőtérben. A munkálatok során részben visszabontották a tetőszerkezetet és az attikafalat, vagyis a homlokzat főpárkánya feletti falszakaszt. Ez az elem azonban nem pusztán díszítő funkciót töltött be, hanem szerkezeti szerepe is volt, a párkány megtámasztásában is közreműködött.

Az ügyészség szerint a vádlottak nem ismerték fel ennek jelentőségét, és az attikafalat esztétikai elemként kezelték. Ennek súlyos következményei lettek:

az épület mintegy 50 méter hosszú szakaszán, 25 méteres magasságból omlott le a fal és a hozzá kapcsolódó párkány, magával rántva az erkélyek mellvédjét és a homlokzati díszeket is. A 8–10 tonnányi törmelék a forgalom elől el nem zárt járdára és úttestre zuhant.

Az omlás maga alá temetett egy balerinát, Tóth Nikolettet, aki életveszélyes állapotba került, és bár az orvosok megmentették az életét, gerincsérülése miatt maradandó fogyatékosságot szenvedett. Rajta kívül még három ember volt közvetlen veszélyben, ketten könnyebben megsérültek, a lehulló törmelék pedig nyolc autót is megrongált.

A vádirat szerint a felelősség a generálkivitelező, majd tulajdonszerzés után egyben építtető cég vezetőjét, a generáltervezőt, a statikus tervezőt és a felelős műszaki vezetőt terheli.

A vád maradandó fogyatékosságot okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége.

Az ügyészség az építtető cég vezetőjével szemben végrehajtandó szabadságvesztést, társai esetében felfüggesztett büntetést indítványozott, továbbá eltiltásokat is kezdeményezett.

Az ügyet a Pesti Központi Kerületi Bíróság tárgyalja.