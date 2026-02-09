Őrizetbe vették a terézvárosi Jokert, aki ismét rongálni kezdett és nőket inzultált

A rendőrség február 8-án este kapott bejelentéseket arról, hogy a XII. kerületi Csörsz parknál egy feltűnő arctetoválással rendelkező férfi beleköt és szidalmazza a járókelőket. A rendőrök a helyszínen igazoltatták a 34 éves J. Tamást, akiről kiderült, hogy a környéken két autó kerekét is kiszúrta. A férfit elfogták és előállították a XII. Kerületi Rendőrkapitányságra, ahol rongálás miatt indult ellene büntetőeljárás – adta hírül a Police.hu. J. Tamásról korábban az Origo is írt: a férfi az elmúlt időszakban Terézvárosban inzultált nőket, már korábban is indult eljárás ellene. Arctetoválásai miatt a férfit korábban csak belvárosi vagy terézvárosi Jokernek nevezték a helyi csoportokban kommentelők. Az Origo úgy tudja: a hatóság vizsgálja annak lehetőségét, hogy eljárást indítsanak-e a férfi ellen a járókelők inzultálása, megfélemlítése miatt.

19-re lapot húzott a belvárosi Joker: a rendőrök letartóztatták J. Tamást rongálás és járókelők inzultálása miatt

Ismét lecsapott a belvárosi Joker

J. Tamás neve és korábbi körözési adatlapja február legelején bukkant fel több terézvárosi csoportban. A férfiről szóló posztokban leírták, hogy akkoriban a Szív utca-Lövölde téri Lidl és Andrássy út közötti részén tartózkodott. – Ismertető jele a "joker" arctetoválás, valamint szeme alatt egy lóhere. Többször is körözték az elmúlt években. Nőkkel különösen erőszakos, nem ritkán szer hatása alatt kiszámíthatatlanul viselkedik, a Reddit is tele van az általa elkövetett abúzusokkal, kérem a környékbelieket, hogy jelentsék be 112-ön vagy a kerületi rendészetnek amennyiben találkoznak vele – olvasható az egyik bejegyzésben, a „6. kerületi csevegő” nevű Facebook-csoportban.

A poszt szerzője, aki vélhetően egy nő volt, elmondta: őt és ismerősét egy kapualjból előugorva ijesztette meg a férfi. Az Origo akkor a Budapesti Rendőr-főkapitánysághoz fordult kérdésekkel az ügy kapcsán. A hatóság kiemelte: valóban kaptak bejelentéseket február elsején és másodikán a férfi kapcsán, ám ezek akkor még csak arról szóltak, hogy a bejelentők egy körözött személyt véltek felfedezni. Mivel J. Tamást akkor nem keresték a hatóságok és a helyszínen jogsértést nem tapasztaltak, a rendőrség nem indított eljárást.