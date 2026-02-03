Nőkre támad, ijesztget és kéreget a terézvárosi Joker

– Egy Budapest-szerte ismert hajléktalan, erőszakos drogfogyasztó a Szív utca-Lövölde téri Lidl és Andrássy közötti részén tartózkodik. Ismertető jele a "joker" arctetoválás, valamint szeme alatt egy lóhere. Tegnap fekete dzsekit és sapkát viselt. Többször is körözték az elmúlt években. Nőkkel különösen erőszakos, nem ritkán szer hatása alatt kiszámíthatatlanul viselkedik, a Reddit is tele van az általa elkövetett abúzusokkal, kérem a környékbelieket, hogy jelentsék be 112-ön vagy a kerületi rendészetnek amennyiben találkoznak vele – írta valószínűsíthetően egy hölgy hétfőn a „6. kerületi csevegő” nevű Facebook-csoportban, hozzátéve, hogy a férfi elé ugrott egy kapualjból, emiatt pedig bejelentést tett a rendőrségen.

Egy agresszív férfi kéreget és nőket ijesztget a VI. kerületben. Jellegzetes tetoválása miatt többen csak úgy nevezik: a terézvárosi Joker

A terézvárosi Joker

– Tegnap tettem bejelentést közvetlenül azután, hogy elénk ugrott a kapualjból, tudjuk mennyi értelme van sokszor ezeknek a bejelentéseknek, de remélhetőleg, ha jelezzük időben, akkor talán megoldódik. JELENLEG nem áll körözés alatt, ezt tegnap néztem, ettől függetlenül a megfélemlítés, zaklatás és kéregetés miatt eljárás alá kell helyezniük, amennyiben bárkit ér ilyen atrocitás – írta a Facebook-poszt szerzője.

A bejegyzésben látható a férfi korábbi körözési adatlapja. Ismertető jele, hogy a bal szeme alatt lóhere alakú tetoválás található, a száj vonalában pedig mindkét oldalon egy-egy vonal van, ami Christopher Nolan Batman-feldolgozásaiban megjelenő Joker sebeire emlékeztet.

Az Origo kérdésekkel fordult a Budapesti Rendőr-főkapitánysághoz, hogy megtudjuk, valóban érkezett-e bejelentés a férfi agresszív fellépése kapcsán. Mint írták, a szóban forgó személy jelenleg nem szerepel a rendőrség körözési listáján.

2026. február 1-én és 2-án a megkeresésében említett környékről három bejelentés érkezett, mert a bejelentők körözött személyt véltek felfedezni. A rendőrök ellenőrizték a bejelentéseket, de körözés alatt álló személy nem tartózkodott a helyszínen, és egyéb jogsértést sem tapasztaltak

– írta a rendőrség. Vagyis lényegében nem a férfi agresszív viselkedését jelezték a hatóságok számára a járókelők, hanem azt, hogy a környéken egy körözött személy tartózkodik. Ám a férfi ellen a cikkünk megjelenésének időpontjában nincs elrendelve körözés.